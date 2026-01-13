Francisco Tamariz sobre fallida venta de terrenos: "No hemos dado paso a arrogancias"

El alcalde de La Libertad rompió el silencio tras la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos a la joven Jenny Ramírez Palma

El alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, rompió el silencio este 13 de enero de 2026 tras permanecer varios días al margen de la polémica por la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos a la joven peninsular Jenny Ramírez Palma.

Durante la sesión del Concejo Cantonal del Municipio de La Libertad, en la que los ediles resolvieron dejar sin efecto el proceso de venta, el alcalde Tamariz respondió a los cuestionamientos hechos a su administración por las irregularidades detectadas.

Tamariz dice que escuchó los reclamos, pese a permanecer en silencio

Según el alcalde Tamariz, desde el inicio escuchó los reclamos sobre el proceso, pese a que se mantuvo al margen del tema. “Siempre hemos escuchado y muchas veces ha sido saludable pensar distinto”, dijo, y acotó que sus acciones siempre han sido en beneficio del cantón.

Aunque no se refirió específicamente a las irregularidades denunciadas por el concejal Bruno Dedé, el alcalde Tamariz sostuvo que visitó a varios dirigentes barriales para conocer su postura sobre la venta de los terrenos que colindan con la vía perimetral.

“No hemos dado paso a arrogancias; al contrario, hemos visitado a diferentes dirigentes barriales que nos supieron expresar su desacuerdo sin insultar ni meterse con la familia”, dijo el alcalde, quien rechazó las elucubraciones que se han hecho a raíz de este caso.

Los silencios del alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz

Durante su breve intervención en el Concejo Cantonal, el alcalde de la Libertad Francisco Tamariz no se refirió a las dos denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía, una por asambleístas del correísmo y otra por un grupo de abogados.

El alcalde Tamariz tampoco se refirió a las dudas alrededor de la fallida compradora, Jenny Ramírez Palma, ni si hubo o no reunión con ella al inicio del proceso de compra de las 93 hectáreas de terreno, como lo denunció el concejal Dedé.

