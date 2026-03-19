Bolivia define su nuevo mapa político: claves de las elecciones regionales 2026

El oficialismo llega dividido a las urnas mientras busca transferir la mitad de los recursos estatales a las regiones

Fotografía de archivo que muestra a mujeres votando en la comunidad de Laja (Bolivia).

Los bolivianos volverán a las urnas el domingo, 22 de marzo de 2026, casi cinco meses después de las elecciones generales, para elegir autoridades regionales y municipales en un escenario político distinto, marcado por el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y por un pulso sobre la distribución de recursos públicos y la autonomía de las regiones.

Estas son las claves de cómo Bolivia afronta estos comicios:

El plan "50/50" y la distribución de los recursos

La propuesta electoral del "50/50" del presidente Rodrigo Paz impulsa una nueva redistribución de los recursos económicos del Estado para que las gobernaciones y alcaldías cuenten con el 50 % del total de los recursos fiscales, como una forma de fortalecer su autonomía.

La iniciativa ha generado polémica sobre los plazos y pasos legales necesarios para su implementación.

Según Paz, para aplicar el "50/50" se deben eliminar 60 leyes y 40 decretos.

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El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que llevó a la presidencia a la dupla de Rodrigo Paz y a Edmand Lara, va a las elecciones regionales dividido en al menos tres grupos, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Asimismo, tanto el presidente como el vicepresidente, que permanecen distanciados, han optado por impulsar alianzas separadas para la disputa electoral en gobernaciones y alcaldías.

Paz conformó la alianza “Patria” con la participación de su aliado político Samuel Doria Medina; el exalcalde de La Paz Luis Revilla, y la inclusión del partido histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en su momento lideró su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Lara, en cambio, no logró que el TSE reconociera su agrupación política Nuevas Ideas con Libertad por falta de personería jurídica, por lo que sus candidatos se inscribieron en otras alianzas.

El MAS reducido y otros partidos presentes

Si bien el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia por casi 20 años, quedó reducido a una mínima representación parlamentaria después de conseguir un 3,16 % de los votos en las elecciones generales de 2025, no perdió su personería jurídica y participará en los comicios regionales, aunque con un número reducido de candidatos a cargos locales en diversas regiones.

Junto al MAS, además compiten otras organizaciones como el Movimiento Tercer Sistema (MTS), APB- Súmate, Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), también Unidad Nacional (UN) de Doria Medina, y la alianza Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Según el TSE, más de 14 partidos y 29 alianzas compiten en las elecciones.

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Para estas elecciones regionales postulan candidatos del MAS, entre ellos quienes fueron seguidores de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), para ser gobernadores, alcaldes o asambleístas en diferentes regiones, pero representados por diversas alianzas políticas.

Entre ellos, están Leonardo Loza, exsenador del MAS y muy allegado a Morales, que ahora es candidato a gobernador por Cochabamba (centro) y fue inscrito en la alianza Unidos por el Pueblo; y César Dockweiler, exmilitante del MAS que también fue cercano al exgobernante, ahora es candidato para ser alcalde de La Paz y va con la agrupación Ciudad Humana, que él mismo fundó.

No obstante, la nueva Alianza Unidos por los Pueblos aglutina a la mayoría de los postulantes que representan al MAS, entre seguidores de Morales y de Arce, todos respaldados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

Más de 5.000 cargos en disputa

En total, los bolivianos elegirán el 22 de marzo a 5.432 autoridades regionales y municipales para los próximos cinco años.

Entre los principales cargos figuran los gobernadores de los nueve departamentos del país y los alcaldes de 335 municipios, además de asambleístas regionales y concejales.

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