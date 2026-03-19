Noboa ordena reactivar obras en la vía Cuenca-Molleturo con $ 21,8 millones

Noboa asegura que 2026 será el año de la construcción y de la lucha frontal contra las estructuras delictivas

El presidente Daniel Noboa y el ministro Roberto Luque verifican el avance de la obra del distribuidor de tráfico Monay, en Cuenca.

El presidente Daniel Noboa encabezó este jueves 19 de marzo, el acto de inicio de los trabajos de rehabilitación en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, una arteria estratégica que conecta a Guayaquil con la capital azuaya. Durante su intervención, el mandatario dispuso el encendido inmediato de la maquinaria para ejecutar una obra que, según destacó, dinamizará la producción y la generación de empleo en la zona de influencia.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que la intervención ha sufrido retrasos por varios años. En ese sentido, exhortó a la empresa contratista a cumplir con los plazos establecidos en el contrato, resaltando además que el proyecto cuenta con el aval de organismos internacionales como el Banco Mundial.

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Inversión y plazas de empleo

La obra contempla una inversión de 21,8 millones de dólares y se proyecta como una ruta de comercio estratégico para el austro ecuatoriano. Noboa precisó que la rehabilitación generará aproximadamente 300 plazas de trabajo, por lo cual solicitó que se priorice la contratación de habitantes de la zona.

Se estima que los beneficios alcancen no solo a los 800.000 ciudadanos de Azuay, sino que impulsen el turismo provincial que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos dos años.

Seguridad y postura política

En el plano de la seguridad, el mandatario sostuvo que 2026 será un año enfocado tanto en la infraestructura como en la captura de estructuras delictivas que afectan la paz ciudadana. "Yo camino para adelante", enfatizó Noboa, al ratificar que mantendrá una postura firme frente a la criminalidad y a las figuras políticas o judiciales que faciliten la liberación de personas capturadas por la fuerza pública.

Finalmente, el jefe de Estado subrayó que el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas no puede ser en vano, por lo que prometió continuar la lucha contra la impunidad en el sistema judicial.

Marco institucional y justicia

Desde la visión del Ejecutivo, la eficacia de las políticas de seguridad y el impacto de la reactivación económica mediante la infraestructura vial están sujetos a la gestión del sistema de justicia. En este sentido, el mandatario subrayó la importancia de que las decisiones judiciales mantengan coherencia con las intervenciones y capturas realizadas por la fuerza pública en el territorio nacional.

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