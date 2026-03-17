Quinto Puente: Aguiñaga denunció falta de pagos antes de ruptura del convenio

La prefecta del Guayas detalló a EXPRESO retrasos en los pagos del Gobierno para el Quinto Puente

La noche del 16 de marzo de 2026, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que el Ministerio de Transporte terminó de forma unilateral el convenio para los accesos al Quinto Puente, específicamente en los tramos 4 y 5. La declaración generó una ola de reacciones en el ámbito político provincial y nacional.

A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad cuestionó la decisión del Gobierno central. “Se intenta justificar una decisión política con un acto administrativo”, afirmó, al tiempo que defendió la gestión de la Prefectura.

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Aguiñaga sostuvo que la obra no ha sido abandonada. “Siempre hubo voluntad de sacarla adelante, pese a estudios incompletos aprobados por el propio Ministerio y retrasos en los desembolsos”, indicó.

Retrasos y falta de pagos

Horas antes, en una entrevista con EXPRESO, la prefecta había explicado los problemas financieros que enfrenta el proyecto. Detalló que el Gobierno central comprometió una inversión de 120 millones de dólares, con un cronograma de pagos establecido.

Según su versión, el primer desembolso fue de 35 millones de dólares como anticipo. Sin embargo, cuestionó que en 2025 no se haya cumplido con el segundo pago previsto.

“En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, aseguró.

La prefecta también reconoció que el proyecto enfrenta desafíos técnicos, aunque insistió en que estos pueden resolverse mediante diálogo.

“Las problemáticas técnicas se resuelven con voluntad, sentados en una mesa de trabajo”, manifestó, al recordar que la última reunión se realizó en diciembre de 2025 sin mayores avances.

Aguiñaga atribuyó el estancamiento a factores internos del Gobierno. “La burocracia se está comiendo el proyecto. Es difícil avanzar sin los recursos comprometidos”, dijo.

Ahora, la terminación del convenio abre un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno central y la Prefectura del Guayas.

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