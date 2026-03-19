Golpe al tráfico de combustible: Incautan 45.000 galones de gasolina en Quinindé

En Quinindé se incautaron 45.000 galones de gasolina durante un operativo contra el tráfico de combustible.

La captura de al menos cinco tanqueros tipo tráiler, realizada este jueves 19 de marzo de 2026 en un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, a la altura de la gasolinera del Sindicato de Choferes en el recinto Cupa, constituye un nuevo golpe contra el contrabando de combustible en Quinindé, Esmeraldas.

El Ministerio de Defensa informó que las mafias del combustible recibieron un duro golpe tras la incautación de 45.000 galones de gasolina en Quinindé, en una operación conjunta contra redes dedicadas al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos.

Durante el operativo se detectó una perforación clandestina conectada al poliducto, infraestructura utilizada para sustraer combustible de manera ilícita, además de la aprehensión de seis personas vinculadas a estas actividades.

Como resultado, se decomisaron cinco tanqueros, una camioneta, un arma de fuego con cartuchos y alimentadoras, así como cuatro terminales móviles. Esta acción, según la cartera de Estado, afecta directamente a las economías criminales que se benefician de este delito y refuerza el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el contrabando de combustible.

El hecho ocurre en un contexto crítico: un día antes, este miércoles 18 de marzo, se reportó la presencia de hidrocarburo en el río Viche, en Quinindé, lo que obligó a suspender la captación de agua potable en Esmeraldas, lo que perjudica además a los cantones Atacames y Rioverde. La contaminación del afluente, vital para cientos de familias, generó alarma en las autoridades locales y en la ciudadanía, que enfrenta nuevamente el riesgo de quedarse sin acceso seguro al líquido vital.

“Operativo conjunto en Quinindé permitió la captura de al menos cinco tanqueros tipo tráiler usados para contrabando de combustible. FOTO:LUIS CHEME

Las denuncias por “pinchazos” en el oleoducto en sectores como Quinindé, La Unión, El Roto y Cube se suman a este escenario, evidenciando la persistencia de redes de contrabando que operan en la provincia. La captura de los tanqueros refuerza las sospechas de que el combustible sustraído de manera clandestina alimenta un negocio ilícito de alta rentabilidad, pero que deja graves secuelas ambientales y sociales.

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Agua contaminada y memoria de desastres

El GAD Parroquial Rural de Viche emitió una alerta urgente el 18 de marzo por la presencia de combustible en el río, acompañada de llamados a Petroecuador y al Ministerio de Agricultura para activar el plan de emergencia. Vecinos de la zona reportaron además que continúan bajando residuos de crudo, lo que incrementa la preocupación por la salud de las familias y el equilibrio del ecosistema.

La comunidad ha sido advertida de evitar el contacto con el agua y mantenerse atenta a cualquier anomalía. El pedido es claro: acciones inmediatas y efectivas para frenar el avance de los contaminantes. El río Viche, esencial para la pesca, la agricultura y la vida cotidiana, vuelve a estar en riesgo, un año después del desastre de El Achiote, que vertió más de 25.000 barriles de petróleo y dejó secuelas aún visibles en la biodiversidad.

“Operativo en Quinindé dejó el decomiso de cinco tanqueros, armas y vehículos, golpeando las economías criminales vinculadas al contrabando de combustible. foto: Luis Cheme

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