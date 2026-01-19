Bruno Dedé: “La venta se frenó, pero deben explicar quién está detrás”

Concejal del cantón La Libertad también denuncia que el alcalde habría mentido sobre supuestas ventas de tierras en Salinas

En diciembre de 2025, el Concejo Cantonal de La Libertad aprobó la venta de 93 hectáreas -tierras municipales que están en el contorno de la represa Velasco Ibarra- por $ 2, 7 millones, a favor de Jenny Ramírez (24 años). Aunque, afirmó que su identidad había sido suplantada, mediante un oficio desistió de la compraventa.

Pese a que el Concejo Municipal de La Libertad dejó sin efecto la venta de 93 hectáreas, el caso sigue rodeado de dudas. El concejal Bruno Dedé Llerena expone cuáles serán sus próximas acciones en torno a este suceso.

- Usted denunció irregularidades en la venta de las 93 hectáreas. Ahora que el Concejo dejó sin efecto el proceso de venta, ¿qué considera que se logró?

- Considero que es un triunfo, una victoria no solo para el cantón, sino también para todo el país, porque la noticia se hizo nacional; pero esto no debe terminar aquí. Aún deben darnos respuestas (sobre) quién es Jenny, con quién se reunió el alcalde (Francisco Tamariz) y quién está detrás de Jenny. Nos queda clarísimo a estas alturas que Jenny no tenía 2.7 millones de dólares para realizar una transacción por 93 hectáreas.

- ¿Este caso, con qué delitos estaría relacionado?

- Podríamos hablar del presunto delito de testaferrismo, pero también debemos considerar que Jenny ha presentado una denuncia en la Fiscalía por suplantación de identidad. Aquí el llamado a dar explicaciones es el alcalde. Él dijo que se reunió con la peticionaria.

- ¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico ya le respondió a su alerta?

- No, no responde la alerta. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo dijo que iba a ingresar a la municipalidad para hacer una revisión de oficio, tampoco lo ha hecho. La Fiscalía tampoco se pronuncia; esto genera más dudas. ¿Por qué no se interviene? ¿Por qué no actúan? Le apuesto que, si fuese otro municipio, como el de Guayaquil, hace rato hubiesen allanado y tomado otra postura.

- ¿Por qué cree que no se está haciendo esas acciones?

- Ese silencio también comunica. De un lado se dice que se combate a las organizaciones delictivas, que estamos en contra del lavado de activos, pero por otro, vemos lo que pasa en el municipio del cantón La Libertad y no existen aún responsables. De seguir así tampoco habrá consecuencias.

- ¿Ya denunció formalmente ante la Fiscalía para que se investigue a fondo quiénes estaban atrás de la compraventa del macrolote?

- En primera instancia se consideró denunciar ante la Fiscalía; pero dos colectivos ya lo hicieron, por el proceso de compraventa. Yo estoy optando por presentar una denuncia, pero en la Contraloría.

- ¿Qué denunciaría?

- El valor de esta tierra cuesta $ 2.94 el metro cuadrado para Jenny; pero a escasos 10 metros, un trámite de expropiación para la nueva vía perimetral que se entregó al Ministerio de Infraestructura y Transporte, fue por casi $ 9. En sectores aledaños, cercanos a la vía, casi $ 9. Es muy raro que Jenny tenga este precio.

- ¿Cuándo haría la denuncia en la Contraloría?

- La próxima semana.

- En una entrevista, el alcalde Tamariz mencionó que un grupo de personas había adquirido tierras en el sector de la represa Velasco Ibarra, en Salinas, y que su interés en las 93 hectáreas de La Libertad se debía a que esos terrenos estaban fuera de los límites de Salinas. ¿Tiene usted conocimiento de quiénes son los compradores en ese cantón y si existe alguna relación con la intención de adquirir los predios en La Libertad?

- Extraoficialmente he conversado con personas que trabajan en el Municipio de Salinas, porque tenía la obligación de conocer si eso era real. Me han manifestado que el Municipio no ha hecho ningún proceso de venta de terrenos aledaños a la represa. Entonces, esto contradice la versión del alcalde de La Libertad.

- ¿Quiénes son Dolores Gómez y Stalin Cañarte, personas que, según el alcalde, estuvieron en la plática con la persona que le había comentado de este proyecto que supuestamente nació en Salinas?

- Dolores Gómez es la directora de Planificación y Stalin Cañarte es el coordinador general del Municipio.

- ¿Ha podido conversar con ellos sobre este tema?

- No; existe un silencio absoluto referente al caso Jenny. No responden los oficios, tampoco tienen autorización para poder dialogar de este tema y mucho menos dar declaraciones ante la opinión pública.

- Desde su experiencia, ¿cree que la situación con las 93 hectáreas refleja problemas estructurales en la administración de La Libertad o es un caso aislado?

- Esto es un serio problema estructural, de administración. Tenemos problemas en muchos aspectos: de contratación pública, legales, en la ejecución de obras, en el pago de salarios. Estamos en enero; tenemos un pico muy alto de recaudación. Según el histórico, supera por mucho los $ 1,4 millones, pero a pesar de eso todavía no pagan los sueldos de noviembre y diciembre.

- ¿Por qué no se ha pagado?

Por gastos innecesarios, como contratar una agencia de publicidad y marketing, organización de eventos.

