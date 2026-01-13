Jenny Ramírez denuncia suplantación de identidad en la polémica compra de terrenos

La joven peninsular figuraba como compradora de las 93 hectáreas de terrenos pertenecientes al Municipio de La Libertad

De acuerdo a la documentación, Jenny Ramírez acudió al Municipio de La Libertad a presentar su desistimiento de la compra de los terrenos.

Jenny Ramírez Palma, la fallida compradora de 93 hectáreas de terrenos al Municipio de La Libertad, presentó una denuncia por presunta suplantación de identidad ante la Fiscalía de La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

De acuerdo con el portal de noticias del delito del Ministerio Público, Ramírez Palma presentó la denuncia por supuesta suplantación de identidad de forma escrita el sábado 10 de enero de 2026. En el registro de la Fiscalía General del Estado, consta como denunciante y presunta víctima.

El origen de la supuesta suplantación de identidad a Jenny Ramírez

La teoría de la suplantación de identidad nació luego de que el portal digital La Defensa obtuviera declaraciones de Jenny Ramírez Palma, quien según la nota periodística laboraba en una cafetería cerca del Municipio de La Libertad.

En dichas declaraciones, Ramírez Palma aseguró que se le había perdido la cédula de identidad y que el proceso de compra de los terrenos municipales se trataría de un caso de suplantación de identidad y que ella ya tenía abogados trabajando en ello.

Jenny Ramírez desistió de compra pese a supuesta suplantación

Pese a la denuncia de suplantación de identidad, el 9 de enero de 2026 ingresó al Municipio de La Libertad un oficio de desistimiento a la compra de las 93 hectáreas de terrenos suscrito por la propia Jenny Ramírez Palma.

En el oficio, dirigido al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, En el escrito, Ramírez Palma también solicitó que la compraventa se realice a favor de una compañía interesada, con el objetivo de que ésta financie y ejecute un proyecto turístico en el sector.

Alcalde Francisco Tamariz y Jenny Ramírez son denunciados

En medio de la polémica por la venta de terrenos, asambleístas del correísmo y un grupo de juristas han presentado el caso ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los presuntos delitos configurados en la fallida compra-venta.

Por su parte, el correísmo denunció al alcalde Francisco Tamariz, a cuatro concejales y a Jenny Ramírez por presunto peculado, tráfico de influencias y atentado contra el bien público, además de un posible testaferrismo. En tanto, un grupo de abogados presentó una noticia criminis por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de activos.

