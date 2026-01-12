Concejal Dedé pide sesión extraordiaria por venta de terrenos en La Libertad

El edil Dedé pide que el Concejo se reúna para conocer el desistimiento de Jenny Ramírez para comprar terrenos en La Libertad

El concejal Bruno Dedé envió un oficio al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, para que el burgomaestre convoque a sesión extraordinaria.

El concejal Bruno Dedé envió este 12 de enero de 2025 una solicitud al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, en la que le pide que convoque a una sesión extraordinaria para tratar el desistimiento que presentó la joven Jenny Elvia Ramírez Palma sobre la compraventa de las 93 hectáreas de terreno en ese cantón de la provincia de Santa Elena.

En un oficio, Dedé pidió que Tamariz emita la convocatoria para que se reúna el Pleno del Concejo y que también se notifique a Ramírez Palma "con el fin de que ratifique su consentimiento de desistir de la compraventa del bien inmueble mencionado". La asistencia de la joven puede ser presencial o virtual, sugirió.

Además, el edil planteó que los concejales debatan de forma transparente "el destino de las 93 hectáreas del sector Zona 5 (Bosque de vida)", como se conoce al lugar que fue adjudicado a Ramírez.

Debé envió la solicitud este lunes, después de que la semana pasada el alcalde Tamariz no celebró la sesión prevista y existe preocupación sobre la eventual transacción que se podría ejecutar por esos predios, los cuales están ubicados cerca de la vía que conecta a Guayaquil con Salinas.

Abogados denuncian la venta de los terrenos

El pedido de sesión se conoce días después de que tres abogados: Luis Galecio Alarcón Prado, Carlos César Cárdenas Carrera y Edgar Joselito Arguello Saltos presentaron una noticia criminis en la Fiscalía de Santa Elena por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de activos, que se configurarían en la fallida venta de esos terrenos.

La polémica por la operación municipal también motivó a que cuatro asambleístas Mónica Palacios, Arisdely Parrales, César Palacios y Ricardo Patiño denuncien a Tamariz por presunto peculado en la adjudicación de esos predios.

