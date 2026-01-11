La Libertad: presentan noticia crimis contra el alcalde Tamariz y Jenny Ramírez

Abogados alertaron a la Fiscalía sobre presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de activos

El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, también fue denunciado por un grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana.

El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz; los concejales Winellys Naranjo Rosales y Cindy Suárez Acevedo; así como Jenny Ramírez Palma, fueron objeto de una noticia criminis por la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos en ese cantón de la provincia de Santa Elena.

De acuerdo con el documento, al que Diario EXPRESO tuvo acceso, la noticia criminis fue presentada en la Fiscalía de Santa Elena por un grupo de abogados conformado por Luis Galecio Alarcón Prado, Carlos César Cárdenas Carrera y Edgar Joselito Arguello Saltos.

Abogados alertan de la menos tres delitos en polémico caso de La Libertad

En su noticia criminis, los abogados alertan a la Fiscalía sobre al menos tres presuntos delitos que se estarían configurando en la fallida venta de terrenos municipales en La Libertad, según reportes de varios medios de comunicación citados en el documento, entre ellos este Diario.

Según el grupo de abogados, en la fallida venta de las 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad se estarían configurando los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de activos. Además, solicitan a la Fiscalía que inicie las investigaciones que correspondan.

Noticia criminis solicita información al Municipio de La Libertad

En su alerta, el grupo de abogados también solicitó que se requiera información a las autoridades locales correspondientes para el proceso investigativo sobre la fallida venta de terrenos municipales en el cantón La Libertad. También se solicitan pericias.

Por ejemplo, se solicita que se oficie al Municipio para que remita a la Fiscalía el acta de la sesión en la que se aprobó la venta de los terrenos, así como los nombres y apellidos de los funcionarios municipales que, con su voto dirimente, avalaron la enajenación de las 93 hectáreas.

Correísmo presentó denuncia por la fallida venta de terrenos

Asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana presentaron este 9 de enero de 2026 una denuncia penal en la Fiscalía del cantón La Libertad en contra del alcalde Francisco Tamariz Guerrero y de los cuatro concejales que aprobaron la venta de un lote municipal de 93 hectáreas a favor de la ciudadana Jenny Ramírez Palma.

La denuncia penal fue presentada por los legisladores Mónica Palacios, Arisdely Parrales, César Palacios y Ricardo Patiño, quienes acusan a la autoridad municipal y a los ediles de presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y atentado contra el bien público. Además, solicitaron que la Fiscalía investigue a Jenny Ramírez por presunto testaferrismo y lavado de activos.

