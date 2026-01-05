¿Quién es Jenny Ramírez, la supuesta empresaria que compró predio en La Libertad?

Supuesta venta exprés y sin subasta. Las dudas detrás de la compraventa de 93 hectáreas por parte de una joven de 24 años

El 18 de diciembre de 2025, el Concejo Cantonal aprobó la compraventa de 93 hectáreas a favor de Jenny Ramírez Palma.

Jenny Elvia Ramírez Palma saltó a la opinión pública tras la polémica compra de 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, por un valor de $ 2, 7 millones. El concejal Bruno Dedé denunció el caso al señalar que el Municipio realizó la adquisición sin convocar a una subasta pública ni evaluar otras ofertas disponibles.

La compraventa fue aprobada durante una sesión del Concejo Cantonal, celebrada el 18 de diciembre de 2025. Esto ocurrió luego de que el concejal Luis Alfredo Menoscal propusiera la inclusión de tres puntos adicionales en el orden del día ya establecido; uno de ellos correspondía a la compraventa del solar 1, manzana 01, sector 110, de Bosque de Vida, a favor de Jenny Ramírez.

Según las denuncias, los terrenos estarían ubicados en una zona considerada protegida, en los alrededores de la represa Velasco Ibarra, dentro del cantón La Libertad.

¿Quién es Jenny Ramírez?

Jenny Elvia Ramírez Palma tiene 24 años y es oriunda de la provincia de Santa Elena. Es licenciada en Ciencias de la Educación Básica y se graduó en 2025, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

De acuerdo con la información disponible en su cuenta personal de LinkedIn, Ramírez registra experiencia laboral en el área de atención al cliente. Sin embargo, su historial profesional, en esa plataforma digital, refleja únicamente una actividad laboral formal.

Durante tres años y seis meses trabajó en un local dedicado a la venta de productos naturales, desde marzo de 2019 hasta agosto de 2022.

Según datos de la plataforma digital del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ramírez mantiene su Registro Único de Contribuyentes (RUC) en estado suspendido, el cual estuvo activo por menos de un mes. El motivo de la suspensión, de acuerdo con el portal oficial, fue el cese de actividades.

Ramírez figuró como contribuyente del Régimen Impositivo Simplificado para Emprendedores (RIMPE), entre el 31 de julio y el 28 de agosto de 2025. Asimismo, consta el registro de un establecimiento ubicado en San José de Ancón y calle principal 385, en la provincia de Santa Elena.

No obstante, en el portal digital de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no aparece registrada ninguna empresa vinculada a su RUC. Además, según declaraciones del concejal Bruno Dedé, Ramírez tampoco registra afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Qué sería lo irregular de este proceso?

El concejal Bruno Dedé ha cuestionado la venta del predio debido a que no se realizó una subasta pública que permitiera al Municipio evaluar otras ofertas, ya que “en una subasta, esto se pudo haber multiplicado, triplicado”, para obtener recursos. Además, señaló que no se habrían solicitado documentos que acrediten el origen de los fondos utilizados para la compra.

Asimismo, Dedé denunció que el Concejo Municipal aprobó la venta del terreno a un valor de $ 2,94 por metro cuadrado, pese a que, en sectores cercanos, como Santa Catalina o Velasco Ibarra, el precio del suelo alcanza los $ 8,50 por metro cuadrado. A su criterio, se trata de un valor minúsculo, al que calificó en sus redes sociales como “un precio de gallina enferma” para una zona que no es considerada rural.

El 29 de octubre de 2025, el alcalde del cantón, Francisco Tamariz, emitió la ‘Reforma a la ordenanza que regula el avalúo de los catastros prediales urbanos’ para el bienio 2024-2025. En el documento se establece que, de manera excepcional, el sector 110 (Bosque de Vida) mantendría un valor homogéneo de $ 2,94 por metro cuadrado. No obstante, la ordenanza aclara que este valor regirá únicamente hasta la siguiente actualización general del catastro municipal. La reforma fue publicada en el Registro Oficial, el 12 de noviembre de 2025.

Dedé también reveló que un trámite de esta naturaleza suele tardar alrededor de ocho meses; sin embargo, en este caso el proceso se concretó en apenas dos meses y sin subasta pública. La solicitud de compra fue presentada por Ramírez, el 14 de agosto de 2025.

Me reportaron el video de la Sesión de Concejo para que no veas esto. Aquí denuncio el remate de 93 hectáreas a $2.94/m².



❌ No hubo subasta (perdimos millones).



❌ Negaron 0.6 hectáreas a una ciudadana, pero le regalan 93 a Jenny R.



¿Quiénes se benefician de este "regalo"? pic.twitter.com/fu2M2Ki0SP — Bruno Dedé Llerena (@BrunoDedeLl) December 22, 2025

Incendios en el sector a vender

El concejal Dedé denunció además que, durante el feriado de noviembre, se produjeron de manera “sospechosa” múltiples incendios en los alrededores de la represa Velasco Ibarra. El incendio habría ocurrido dentro de las 93 hectáreas que se pretenden adjudicar a Jenny Ramírez Palma. Según ha indicado, estos terrenos colindan tanto con la represa Velasco Ibarra como con la autopista que conecta Guayaquil con Salinas.

Por su parte, el concejal Luis Alfredo Menoscal aseguró que las 93 hectáreas que el Municipio planea vender son terrenos adyacentes a la represa, por lo que —según afirmó— no la afectan ni guardan relación directa con esta infraestructura. Además, sostuvo que dichas tierras actualmente no generan beneficios, sino gastos al Municipio, y que su venta representaría una oportunidad ante el déficit económico que enfrenta la administración municipal. “Hoy tenemos la oportunidad de vender estas 93 hectáreas”.

¿Qué se construirá en el sitio?

Según el alcalde del cantón, Jenny Ramírez presentó un documento de ocho páginas en el que sustenta un presunto proyecto agroturístico que se desarrollaría las 93 hectáreas. El burgomaestre señaló que mantuvo una sola reunión con ella, en relación con esta iniciativa.

Francisco Eugenio Tamariz Guerrero asumió la Alcaldía de La Libertad respaldado por la alianza política Únete, integrada por el movimiento Centro Democrático, Avanza y organizaciones políticas locales.

