Claves del presupuesto municipal 2026 de Guayaquil: prioridades y obras confirmadas

El presupuesto municipal ascendió un 4,36 % con respecto al de 2025; se prevé que el 85 % se destinará a obras y servicios

En 2026, la Alcaldía de Guayaquil tiene previsto financiar 37 proyectos elegidos por la ciudadanía; para ello ha destinado $ 20 millones.

Para el 2026, el presupuesto del Municipio de Guayaquil será de $ 900’796.317,66. Incrementó un 4,36 % con referencia al de 2025 que fue de $ 863’145.263,66. En cambio, en 22024, fue de $ 685 millones.

De acuerdo con información del Cabildo, el próximo año, el 85 % de la asignación se destinará para obras y servicios. El 15 % cubrirá gastos corrientes. Esta organización de los recursos fue aprobada por el Concejo Municipal, el 27 de noviembre pasado.

El 48,55 % del presupuesto corresponderá a ingresos generados por recursos propios, el 34,07 % a transferencias del Gobierno Central y el 10,09 % a cuentas por cobrar y anticipos por recuperar de años anteriores.

Este año, la administración municipal habría destinado el 84 % para inversión y el 16 % para gasto corriente, como lo aprobó el 5 de diciembre de 2024. Según declaraciones del alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, “Nosotros cuando llegamos, en gasto corriente estábamos cerca del 25 %”.

¿Qué obras prevé realizar la Alcaldía?

El Municipio de Guayaquil ha manifestado que la distribución del presupuesto priorizaría obras públicas, proyectos sociales y servicios ciudadanos.

Entre las obras que el Municipio de Guayaquil ha planificado ejecutar están:

$ 61,5 millones serían destinados para programas sociales dirigidos a grupos de atención prioritaria.

$ 20 millones fueron asignados al presupuesto participativo para financiar 37 proyectos elegidos por la ciudadanía.

$ 11 millones es el presupuesto para la Dirección de Deportes municipal; en 2025, ascendió a $ 7 millones; en 2024, fue de $ 4,6 millones y en 2023, cerca de $ 3 millones.

$ 5, 2 millones fue destinado para la atención integral de personas con discapacidad, necesidades pedagógicas especiales y trastornos emocionales.

Otros trabajos por realizarse

Otras de las obras que prevé realizar el Cabildo está la ejecución de la iniciativa ‘Ruta de Arte Inclusivo’. El objetivo de esta iniciativa es que más de 7.000 ciudadanos se beneficien con el desarrollo artístico.

Por otro lado, también se ejecutará la LigaPro Kids. Este es un torneo que reunirá a 40 mil niños, niñas y jóvenes deportistas de Guayaquil y de otros cantones del país.

Asimismo, continuará la instalación de un sistema integral de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en Puerto Santa. Esta obra culminaría en julio de 2026. Más de $ 5 millones fue la inversión.

