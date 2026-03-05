ATM anuncia cierre del túnel cerro del Carmen en Guayaquil

El túnel cerro del Carmen cerrará desde las 23:00 del 5 hasta las 04:00 del 6 de marzo por reparaciones tras lluvias

El túnel cerro del Carmen, en el centro de Guayaquil, permanecerá cerrado durante la noche entre el jueves 5 y viernes 6 de marzo debido a trabajos de reparación en el sistema de drenaje tras las intensas lluvias registradas en la ciudad.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el cierre vehicular se aplicará desde las 23:00 del jueves 5 de marzo hasta las 04:00 del viernes 6 de marzo de 2026.

RELACIONADAS Emilene Aguayo y Luis Alfonso Saltos llegan a Emapag y Segura EP tras renuncias

¿Por qué cerrará el túnel cerro del Carmen en Guayaquil?

Según la ATM, la medida responde a trabajos de reparación en la canaleta de aguas lluvias, infraestructura que permite evacuar el agua acumulada durante los fuertes aguaceros.

En los últimos días, Guayaquil y gran parte de la región costa han soportado jornadas de intensas lluvias, lo que ha provocado acumulación de agua en varias zonas y la necesidad de realizar mantenimientos urgentes en la infraestructura vial.

Rutas alternas durante el cierre

Durante el horario del cierre, los conductores deberán tomar vías alternas para movilizarse entre el centro y el norte de la ciudad.

La ATM recomendó utilizar la siguiente ruta:

Avenida Pedro Menéndez Gilbert

Calle Machala

Estas vías permitirán a los conductores continuar su recorrido mientras se realizan los trabajos dentro del túnel.

“Durante este periodo, puedes utilizar rutas alternas como Pedro Menéndez Gilbert – calle Machala para continuar tu recorrido. Planifica tu ruta con anticipación y conduce con precaución”, informó la ATM en sus redes sociales oficiales.

Las autoridades reiteraron que una vez concluidos los trabajos de reparación del sistema de drenaje, el tránsito vehicular será habilitado nuevamente en el túnel cerro del Carmen.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.