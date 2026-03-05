Orense vs. Macará: alineaciones, canal y cómo ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Sin margen de error, Orense recibe a un Macará encendido que pretende silenciar Machala y avanzar a la fase de grupos

Orense y Macará serán protagonistas en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026.

La Copa Sudamericana 2026 nos presenta un emocionante duelo de eliminación directa entre equipos ecuatorianos: Orense vs. Macará. El Estadio 9 de Mayo será el escenario donde los Bananeros y el Ídolo Ambateño buscarán un boleto hacia la fase de grupos continental.

El encuentro se disputará este jueves 5 de marzo de 2026 en la calurosa ciudad de Machala. La tensión es máxima, ya que el reglamento establece un partido único; en caso de igualdad durante los noventa minutos, el clasificado se definirá mediante los tiros penales.

Horarios del partido según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 21:00

Argentina, Chile y Uruguay: 23:00

México: 20:00

¿Dónde ver Orense vs. Macará EN VIVO?

Orense y Macará definen al segundo club ecuatoriano en la Copa Sudamericana 2026. API

La transmisión oficial para Ecuador y Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN 2 en televisión por cable. Para quienes prefieren el streaming, el duelo podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+ (bajo suscripción en su plan Premium).

Posible alineación de Orense

El estratega Raúl Antuña busca solidez defensiva en casa. Los locales necesitan mejorar su imagen tras un inicio irregular en la LigaPro, apostando por la experiencia de Rolando Silva bajo los tres palos y el olfato goleador de Charpentier para lastimar al rival.

Orense: Silva; Lorenzo, Mina, Quiñónez, Caicedo; Vásquez, Molina, Jaramillo; Viñán, Herrera y Charpentier.

Posible alineación de Macará

Guillermo Sanguinetti llega con la confianza al tope tras vencer a Liga de Quito en el torneo local. El conjunto ambateño confiará en el despliegue de Gastón Blanc y la efectividad de sus atacantes para dar el golpe de autoridad como visitantes.

Macará: Rodríguez; Espinoza, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Cazares, Tello, Blanc; Viera, Paz y Posse.

