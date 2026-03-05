¿Qué hacer en Guayaquil el 6 y 7 de marzo? Música, fútbol y shows en vivo

FINDE | Descubre los conciertos, homenajes, shows en vivo y obras de teatro de este viernes y sábado

Si aún no tienes planes para el fin de semana, no te preocupes, no tienes que quedarte en el sofá viendo memes. Te traigo una agenda llena de opciones para que te olvides de la rutina y te sumerjas en la diversión.

Este finde, el entretenimiento será la mejor excusa para escapar del estrés laboral. La ciudad se llena de música en vivo, homenajes y fútbol. Así que, ve preparando ese grupo de amigos infaltables para disfrutar del Clásico del Astillero en pantalla gigante.

Conciertos para arrancar el fin de semana con ritmo

Este viernes 6 de marzo, La Cuadra abre sus puertas para un evento privado que te hará mover el cuerpo desde las 18:00. Los encargados de hacerte vibrar serán Adolescentes y La Sonora Dinamita, dos de los grupos más icónicos para arrancar el finde con toda la energía. La Mesa Golden para 8 personas tiene un valor de $120,00, por unidad $18,00. La General tiene un precio de $10,00.

Clásico del Astillero en pantalla gigante: el plan para los futboleros

La pasión del fútbol también tiene lugar en esta agenda. El Clásico del Astillero será el plato fuerte del sábado 7 de marzo, y no hay mejor forma de vivirlo que en compañía de amigos, gritando los goles y celebrando como corresponde. Desde las 16:30, podrás disfrutar de este clásico en pantallas gigantes, por lo que el plan está listo para los que viven y respiran fútbol.

Hanami Fest: cultura pop y cosplay para cambiar de ambiente

¿Quieres un plan diferente? El Hanami Fest es lo que necesitas. Desde las 18:00, el ambiente se llena de shows en vivo, stands y sorteos de cosplay, todo para que sigas disfrutando la fiesta pero con otro mood. Ideal para los que quieren un toque cultural y divertido. El evento es gratuito.

Homenaje a Wilma Palma e Vampiros: nostalgia noventera en vivo

Para los amantes de la música en vivo, el viernes 6 de marzo trae un homenaje a Wilma Palma e Vampiros en Sport Garden. Si lo tuyo es cantar a todo pulmón y recordar los hits de los 90, esta es tu cita.

Landa y Okan Yoré: un show romántico para cantar y dedicar

Y si prefieres algo un poco más romántico, no te pierdas el inicio de la gira de Landa y Okan Yoré con su show “Hablando de mí” el sábado 7 de marzo. Un plan perfecto para dedicar canciones y vivir el momento.

Tango con la Orquesta Filarmónica: una noche elegante en Guayaquil

Y para los que buscan algo más elegante, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil se toma el Teatro Centro de Arte este viernes 6 de marzo a las 19:45 con un espectáculo de tango que te hará sentir la magia de la música en vivo. Un plan perfecto para cerrar la noche con estilo y, por qué no, dejarte llevar por el ritmo del tango.

Microteatro para cerrar la noche: comedia y romance en escena

Los microteatros también se hacen presentes con Pop Up, presentando sus mejores propuestas de fin de semana. "Maldición, estoy enamorado", con la participación de Christopher Solórzano y Fernando García, combina "enganches, menjunjes, pócimas y toda clase de engatuzamientos". Una obra que no te puedes perder. Disfrútala este viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20:00, 21:00 y 22:00. La entrada tiene un valor de $ 7.

