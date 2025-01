Guayaquil: A los senderos del Parque Samanes les urge atención

Desde la parte externa de la Zona de Reserva Forestal Senderos del Parque Ecológico Samanes, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, en el sentido norte-sur, se observa cómo este sitio está marchito y descuidado. Para los guayaquileños, el Municipio de Guayaquil debería realizar mantenimientos correctivos para reactivar su atractivo turístico.

Más aún cuando, desde el año pasado, el Cabildo Porteño tiene la competencia de este sitio y cuando también el alcalde Aquiles Álvarez ha proclamado la creación del Malecón 3000, espacio que se conectará con el Parque Samanes. Para los usuarios de esta zona del parque, el burgomaestre primero debería adecuar correctamente las áreas verdes con las que ya cuenta la ciudad, porque se están estropeando, subraya María Macías.

En el ingreso a esta área, el césped no existe; se observa áreas con restos de maleza y pocos árboles; varios de ellos sin follaje. Ninguno da sombra, se queja José Granja, quien recalca que “la mayoría de los bancos están prácticamente al sol”. Él descansa, junto a su esposa, en uno de los asientos del parque y espera que, con las próximas lluvias, todo se vea verde.

Pero no solo es eso, Granja denuncia que los baños necesitan arreglos porque les falta agua. Cuando este Diario quiso acceder a ellos, no pudo; las puertas estaban cerradas bajo llave. Por otro lado, señala que el bar que está en el área del patio de comidas siempre está cerrado, por lo cree que debe ser activado, ya que al sitio van deportistas que luego de recorrer los senderos, afirma que ellos, al igual que él, consumirían.

No se ve a muchas personas haciendo deportes en el rocódromo por la inseguridad que genera el sector. A veces tengo renuencia de venir porque no hay seguridad.

Para Daniel Ochoa, los problemas más densos están a partir del puente que inicia la zona de senderos. Varios tablones de caucho de neumáticos que están en el suelo de esta pasarela están flojos, expresa Juan Carlos Govea; estos mismos elementos que están en el pasamanos también están por desprenderse.

Al adentrarse, pasando el puente, Macías denuncia que es un problema caminar sobre los adoquines. Estos, en varios tramos, están flojos o están desnivelados o hay ausencia de estos, por lo que muchos peligran de caer sobre esos huecos. “Casi me caigo”, expresa indignada.

Esto es muy bonito, pero no le dan mantenimiento. Creo que el Municipio no está tomando en cuenta esta área; aquí no hay ni guardias, antes sí había. Ellos rondaban por dentro del bosque.

María Macías



Ciudadana