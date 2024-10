Guayaquil: Cactus nativos, una especie a punto de desaparecer

En las ciudadelas Los Ceibos, Urdesa Norte, Martha de Roldós, La Kennedy y en otros sitios de Guayaquil pueden observarse largos cactus, cuya presencia unos no las notan, otros las aprecian por hacerlos sentir que están en una película del oeste, mientras que otros -en especial los expertos en botánica- se sorprenden al saber que las especies no son propias de la urbe porteña.

A Jonathan Anastasio, de 34 años, le gusta caminar por el sendero que hay desde el Megamaxi de la avenida de los Bomberos, cerca de Los Ceibos, hasta el Interhospital, en plena avenida principal. Este camino, donde ve diversas plantas a los lados, “es un paraíso” para él. Cuenta que cada día que se traslada hacia su residencia, ubicada en Chongón, una parroquia urbana de Guayaquil, aprovecha ese tramo para caminar y recrearse. Antes no se había percatado de los cactus. Se sorprendió al darse cuenta de su presencia. Él imaginaba que solo vivían en zonas áridas; lo que le daba pesar es que algunos lucen marchitos.

A criterio del ciudadano Miguel Plaza, quien vive en Urdesa Norte, los cactus dan una sensación de estar en el desierto, y eso le gusta. El parque central de esta ciudadela está lleno de esta especie. Allí se puede observar otro tipo de cactus, adicional al de tipo Echinopsis pachanoi o cactus San Pedro, que abunda en Guayaquil. Allí también está la Aloe arborescens o planta pulpo o candelabro. Una moradora la tiene plantada y se la puede observar desde la calle; cuenta que crece muy rápido.

Es relajante caminar por un sendero con cactus, aunque no hay muchos; solo hay en tramos. Trabajo por Los Ceibos y sí me había percatado de ellos. Me generan paz.

José Luis Coll

ciudadano