Guayaquil: los guayacanes se han adaptado al cambio

Guayaquil está volviendo a vestirse de amarillo en pleno agosto. Los guayacanes que están en las diferentes avenidas principales de la ciudad han comenzado a florecer y a sorprender a los transeúntes.

Cada ocho o quince días, Marisol Cedeño, de 54 años, viene a Guayaquil desde el cantón Milagro, para que la nutricionista evalúe el progreso de su tratamiento. Para llegar al consultorio, ella debe caminar por la avenida Presidente Juan de Dios Martínez Mera, ubicada en la ciudadela Urdesa, al norte de la urbe. El sitio está rodeado de árboles. Cuando los árboles no están florecidos, le causa tristeza y nostalgia; pero ayer, mientras caminaba rumbo a su cita médica, divisó que los árboles estaban cubriéndose de flores. Esto le generó paz y tranquilidad.

Carlos Ramos, de 41 años, trabaja hace dos años en Urdesa y para él, este año ha podido observar que los árboles de guayacán han florecido más que en otros años, no solamente en este sitio, sino también en Samanes, donde vive. En marzo y mayo, cuenta que vio los árboles con sus flores amarillas y ahora también.

Árboles. Hay 5.581 guayacanes de ocho especies, según la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Cabildo.

Walter Manrique, de 58 años, barre las calles de esta ciudadela hace seis meses y se ha percatado de que los árboles han florecido cada cierto tiempo, ya que al barrer las aceras ha tenido que recoger las hojas y las flores amarillas que caen del árbol.

El arquitecto Javier Castillo señala que este árbol “solía florecer entre octubre y diciembre, antes de que comenzara el invierno”. La floración es una forma de reproducción de la especie, explica e insiste en que, aunque pueda ser que se ha adelantado un poco la floración, no es común que este proceso ocurra en agosto. El año pasado, los guayacanes comenzaron a florecer a inicios de este mes.

Otro “comportamiento errático”, manifiesta Castillo, es que estos árboles no se han quedado sin hojas ni secos, como deben estar en la temporada no lluviosa o seca, sino que han permanecido con hojas.

Las laderas del cerro del Carmen, que colinda con el cementerio general de la ciudad, están verdes y sus guayacanes también ha comenzado a florecer.

A criterio de Castillo, todos estos cambios se deben a que durante este año se han presentado lluvias dispersas; además, se le debe sumar el constante riego que ahora hace el personal técnico del Cabildo. Estos factores han hecho que la planta no goce de una estación seca, por ende, no pierda sus hojas. Para Castillo, los guayacanes seguirán floreciendo, pero no masivamente o de manera espectacular como antes.

Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Municipio de Guayaquil, cree que el fertirriego que se aplica a las plantas de la ciudad podría ser un factor para el florecimiento de este árbol, ya que el agua contiene fertilizantes que ayuda la floración de la fauna de la urbe; pero “son tratamientos que se hace para una buena hidratación”.

A pesar de ello, para el ingeniero forestal y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Alberto Peñalver, este árbol se está adaptando al medio, como parte de su proceso evolutivo, ya que “percibe en su entorno una amenaza que podría ser el cambio climático; esto ha provocado que su ciclo fenológico se haya alterado”, sostiene el académico. Y, “para asegurar la permanencia de la especie, responde con el florecimiento”, agrega.

Zambrano expone que el florecimiento del guayacán es un atractivo turístico para quienes gustan observar la flora. En la ciudad hay 5.581 guayacanes.

También se puede gozar de este espectáculo, a lo largo de las avenidas de las Américas, Las Aguas, así como en el Campus Prosperina de la Espol.

