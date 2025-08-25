Expreso
Un miembro de la guardia presidencial muestra armas durante una ceremonia de inducción para las personas que se enrolaron en la campaña de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana.AFP

Destructores de EE.UU. ya están en inmediaciones de aguas venezolanas: esto se sabe

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela

El despliegue de tres barcos de guerra de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela revive viejos rumores de una intervención militar para derrotar a Nicolás Maduro, que a su vez responde con la movilización de tropas.

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

"Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela -un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar- es inmoral, criminal e ilegal", dijo Maduro el viernes 22 de agosto de 2025 en un acto con diputados en el Parlamento.

El despliegue representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.

¿Qué dicen Trump y Maduro?

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Además de los barcos, la prensa estadounidense informó de un plan para enviar también 4.000 marines a la zona.

Trump "está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados. "El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror".

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico bautizada Cartel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista.

Washington ofrece así mismo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de "David contra Goliat".

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles.

Maduro ya antes anunció un plan de seguridad con 4,5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

"No saco 4,5 millones de votos en la presidencial, ¿cómo va a tener 4,5 millones de milicianos?", cuestionó Edward Rodríguez, analista político que trabajó antes con la oposición. Se refiere a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición y Washington tacharon de fraudulenta.

¿Es viable una invasión?

Estados Unidos ya hizo despliegues en el Caribe en el pasado. Pero en esta oportunidad coincide con el aumento de la recompensa contra el mandatario venezolano. No se habla de otra cosa en Venezuela, entre bromas y preocupación.

"Aprovechemos antes de que lleguen los gringos. ¡Es la última cena!", bromea un comensal en un restaurante de Caracas.

"Si uno no trabaja no viene", dijo a la AFP Wendy Ramírez, de 35 años, que trabaja en una biblioteca infantil. "Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa".

"Nosotros somos valientes, fuertes (...) y como hijos de Bolívar responderemos", indicó por su parte Gloria Hernández, de 70 años.

Mariano de Alba, especialista en geopolítica basada en Londres, ve "poco probable" una invasión. "Puedes tratar de una operación de corte psicológico para tratar de aumentar la presión".

"Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen" apostaría por una "acción sorpresa", añadió De Alba, que indicó además que una invasión militar en Venezuela complicaría su postura para poner fin a la guerra en Ucrania.

Edward Rodríguez llegó no obstante a "analogías inevitables" con este escenario. "Recuerda las imágenes de (el exdictador panameño Manuel) Noriega retando a Estados Unidos y después con el traje naranja de prisionero".

¿Declaraciones contra quién?

De Alba ve un "beneficio político" para Maduro, que normalmente culpa al "imperio yanqui" de una crisis económica de más de una década.

Hay un "esfuerzo mediático para tratar de resaltar que efectivamente su gobierno está bajo asedio y generar mayor cohesión interna".

Al mismo tiempo, De Alba identifica el escenario perfecto para nuevas purgas dentro del chavismo, la Fuerza Armada y el arresto de más opositores.

Trump de su lado busca mostrarse "firme" frente a su base, estimó una fuente diplomática, al tiempo que De Alba y Rodríguez coincidieron en que el "momentum" sirve para relanzar a la débil oposición que encabeza María Corina Machado.

"Lo más importante es que el tema Venezuela está de nuevo en la oficina Oval de la Casa Blanca", destacó Rodríguez.

