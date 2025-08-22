Maduro integra la Milicia a los Cuadrantes de Paz para "defender la patria" de EE.UU.

El mandatario venezolano califica de "amenazas" las acciones de EE.UU., incluido el patrullaje antidrogas en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó este jueves 21 de agosto de 2025, la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de "defender la patria", tras las que señaló como "amenazas" de Estados Unidos.

En la sede de la Comandancia General de la MNB, en Caracas, el mandatario encabezó el acto de integración de la Milicia a los Cuadrantes de Paz y de despliegue de sus integrantes en un total de 5.336 comunidades, con el objetivo de "garantizar la defensa integral de la nación" frente a las "amenazas permanentes por parte de los Estados Unidos", según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió la actividad.

Maduro afirmó que hoy se vive una "coyuntura de amenazas y de agresión" por parte de un "imperio", como suele llamar a EE.UU., que "ha enloquecido", pese a lo que aseguró que Venezuela seguirá "en paz y estabilidad".

En ese sentido, señaló que el "pueblo miliciano (está) defendiendo su derecho a la paz, a la integridad territorial, a la vida, a la independencia y a la soberanía", y destacó la "capacidad de reacción inmediata" que, dijo, tiene la MNB para enfrentar "cualquier coyuntura".

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusa a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de ser el "mayor cartel de drogas" que existe en el mundo. https://t.co/GcpwtOH7ST pic.twitter.com/L6b9mIR5Ca — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 21, 2025

Alistamiento militar tras advertencia

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en "labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones" junto con "los diferentes cuerpos de seguridad del Estado".

Asimismo, explicó que la incorporación de la Milicia a los Cuadrantes de Paz tiene "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

Los Cuadrantes de Paz, según el Gobierno, operan en espacios de dos a cinco kilómetros cuadrados y tienen la tarea de desarrollar "acciones de prevención integral y de seguridad ciudadana" frente a "situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgos o daños" para la población.

Maduro también convocó este jueves a una jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas" durante el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

El lunes, el jefe de Estado ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del chavista.

