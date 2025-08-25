Expreso
  Actualidad

MARIUXI SANCHEZ ASAMBLEISTA CORREISMO
La bancada de la Revolución Ciudadana lamentó el fallecimiento de la asambleísta Sánchez Sarango.ARCHIVO:  ASAMBLEA NACIONAL

¿De qué murió la asambleísta correísta Mariuxi Sánchez?

La familia de la asambleísta por la provincia de Orellana confirmó su deceso la noche del 24 de agosto de 2025

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mariuxi Sánchez Sarango, falleció la noche del 24 de agosto de 2025, según confirmó su familia y la bancada legislativa del correísmo.

A través de las redes sociales de la asambleísta, su familia informó del deceso y recordó su legado como política amazónica, así como agradeció por el apoyo de sus simpatizantes.

De igual forma, el bloque parlamentario del correísmo lamentó el fallecimiento de Sánchez Sarango y recordó que fue una política relevante de la Amazonía ecuatoriana.

Mariuxi Sánchez mantenía una lucha contra el cáncer

Según recordó el expresidente y líder de la RC, Rafael Correa, a través de sus redes sociales, Mariuxi Sánchez mantenía una "larga lucha" contra el cáncer.

"Siempre trató de cumplir con su deber, incluso en los momentos más duros de su enfermedad, que la acompañaba ya desde su anterior período como asambleísta. Orellana y la Patria pierden a una extraordinaria mujer, nosotros, a una entrañable compañera", comentó Correa en sus redes sociales.

Mariuxi Sánchez tendrá una misa de cuerpo presente

La familia de la asambleísta Mariuxi Sánchez Sarango informó, a través de las redes sociales de la legisladora, que se realizará una misa de cuerpo presente en su honor.

Según informó la familia, la ceremonia tendrá lugar en la casa de los padres de la asambleísta, ubicada en las calles Francisco Pizarro y Payamino, en la ciudad de El Coca.

