Luisa González respalda a Correa y a Maduro: "Nos quieren perseguir y encarcelar"

La presidenta de Revolución Ciudadana habló sobre su supuesta relación con el grupo criminal el Cartel de los Soles

La presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, aseguró que hay un intento de vincular al correísmo con financiamiento ilícito. En un evento en Suiza, señaló que se busca perseguir y encarcelar a líderes del movimiento, incluido Rafael Correa. “Probablemente quieran sentenciar a Rafael Correa, quieran procesarlo, quieran encarcelarme a mí”, afirmó González.

RELACIONADAS DEA ofrece 25 millones de dólares para arrestar a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

La dirigente señaló que estos hechos forman parte de un plan más amplio en la región. “Estamos viviendo un plan Cóndor siglo XXI. Esto hay que analizarlo en el contexto histórico y nacional, actual y regional de Latinoamérica”, explicó. González denunció que la intención es involucrar a su movimiento político para criminalizarlo.

Contexto regional y acusaciones

González criticó la atención internacional centrada en Venezuela y los recursos petroleros, mientras se ignoran problemas en otros países. “A nadie le importa cómo están los ecuatorianos. ¿Cómo está Haití? Ah, pero Venezuela importa, ¿no? Tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo”, declaró.

También se refirió al cartel de Los Soles y su supuesta vinculación con Estados Unidos. “Nunca habíamos oído de cartel de los soles. Y luego dicen que el líder es Nicolás Maduro. Ay, qué casualidad”, añadió, subrayando que el enfoque mediático busca distraer de los problemas internos y del correísmo.

Supuesto financiamiento y acusaciones

Daniel Noboa declara terrorista al Cartel de los Soles mediante decreto Leer más

La dirigente cuestionó la supuesta financiación de 50 millones de dólares a su campaña. “Y en Ecuador a la vez el señor Noboa reconoce también este cartel de los soles y me dice que ya están diciendo que a Luisa González la financió Maduro. 50 millones de dólares, suponiendo. Madre mía. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo hicieron llegar? ¿Cómo nadie se dio cuenta?”, preguntó.

González enfatizó que se trata de un intento de vincularla para perseguirla y encarcelar. “Quieren relacionarnos para poder perseguir y encarcelar. Mi vida por mi patria y por este proyecto”, concluyó, reafirmando su compromiso con el movimiento y defendiendo su postura frente a las acusaciones internacionales.

Declaración en redes

Horas después de su intervención en Suiza, González lanzó un tuit en su cuenta de X donde ratificó su postura: “Y me ratifico. Estados Unidos 🇺🇸 es principal destino de droga, entonces:¿Por qué no controlan sus fronteras?, ¿Por qué no controlan sus puertos?, ¿Por qué no controlan su territorio?...Lo tienen TODO, TECNOLOGÍA, CIA, DEA, FBI", conluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.