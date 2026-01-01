AMC se pronuncia ante invasión de acera de una concesionaria de autos en Quito

La entidad dice que en septiembre denunció ante la Fiscalía a la construcción de la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel

En la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, en Quito, AMC clausuró una concesionaria de autos, a la que desde el 26 de agosto advirtió por construcción sin permisos

En diciembre 2025, a través de redes sociales, se intensificaron los pedidos ciudadanos, incluso del Cabildo Cívico de Quito, para que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) actúe. Denunciaron que en la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, una concesionaria, construyó una infraestructura para exhibir los vehículos que vende, invadiendo la acera.

La AMC, frente a las críticas en X, en las que se pedía la actuación del alcalde y de concejales, respondió señalando que desde el 26 de agosto visitaron el lugar y colocaron un sello de suspensión de obra porque se trató de una construcción sin permisos.

Después pusieron un nuevo sello por una nueva alerta debido una estructura metálica levantada sobre la acera, en una tercera visita colocaron un tercer sello.

Frente al incumplimiento reiterado al continuar con la obra, el 4 de septiembre, la AMC presentó una denuncia ante Fiscalía General del Estado por el retiro de sellos. Y el 10 de septiembre dejaron un cuatro sello. Además se solicitaron informes técnicos para determinar si un elemento constructivo o estructura afecta el retiro frontal e irrespeta el plano de distribución de una edificación.

Clausurada la concesionaria, en el último día del 2025

Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el 31 de diciembre se clausuró esta concesionaria de autos por no contar con la licencia de funcionamiento ni permisos de Bomberos de Quito. "Los procedimientos de sanción e investigaciones continúan en proceso".

Anteriormente, ante las denuncias ciudadanas, sobre las que no se pronunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hubo un par de personas que defendieron la construcción señalando que avanzaron con la estructura edificada hasta donde llegaba la foto de Google Street View. Pero también les respondieron:

Danielito, Google Maps NO define límites para construir.

Se usa la línea de fábrica oficial y el IRM.

Si algún día construían, era OBVIO q debían hacerlo DENTRO de sus límites y RESTABLECER la acera al ancho uniforme d TODA Eloy Alfaro.

El 17 de diciembre de 2025, el Cabildo Cívico de Quito se pronunció, lamentando que sea otro caso sin respuesta municipal. Recordaron que incluso la concesionaria ya abrió sus puertas al público.

En: CASOS SIN RESPUESTA MUNICIPAL en #Quito

La ciudadanía denuncia x meses que una concesionaria se toma el espacio público para ampliar su negocio privado. Se alerta a la @amcquito @MunicipioQuito @pabelml

Finalmente, la AMC se pronunció. Aunque llama la atención que no se haya podido impedir el avance de la obra. No hubo un pronunciamiento público de autoridades, desde agosto, cuando detectaron el hecho. Ni en las redes oficiales del Municipio ni tampoco en programas de radio, en el segmento "El Zorro", a través del que la Alcaldía suele responder a críticas, incluso a concejales.

🚨 #QuitoEnControl | 🚫 Construcción y negocio sin permisos en El Batán



🤔 ¿Sabes qué pasó en un concesionario de autos, en la Av. Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel?



Te lo contamos en el siguiente 🧵 👇



🛂 Con orden y control, #QuitoRenace#QuitoNoSeDetiene



