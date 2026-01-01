Expreso
  Quito

En las avs. Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, norte de Quito, AMC clausuró una concesionaria de autos, a la que desde el 26 de agosto advirtió por construcción sin permisos.
Agencia Metropolitana de Control de Quito.

AMC se pronuncia ante invasión de acera de una concesionaria de autos en Quito

La entidad dice que en septiembre denunció ante la Fiscalía a la construcción de la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel

  • Mariela Rosero Ch.

En diciembre 2025, a través de redes sociales, se intensificaron los pedidos ciudadanos, incluso del Cabildo Cívico de Quito, para que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) actúe. Denunciaron que en la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, una concesionaria, construyó una infraestructura para exhibir los vehículos que vende, invadiendo la acera.

La AMC, frente a las críticas en X, en las que se pedía la actuación del alcalde y de concejales, respondió señalando que desde el 26 de agosto visitaron el lugar y colocaron un sello de suspensión de obra porque se trató de una construcción sin permisos. 

Después pusieron un nuevo sello por una nueva alerta debido una estructura metálica levantada sobre la acera, en una tercera visita colocaron un tercer sello.

Frente al incumplimiento reiterado al continuar con la obra, el 4 de septiembre, la AMC presentó una denuncia ante Fiscalía General del Estado por el retiro de sellos. Y el 10 de septiembre dejaron un cuatro sello. Además se solicitaron informes técnicos para determinar si un elemento constructivo o estructura afecta el retiro frontal e irrespeta el plano de distribución de una edificación.

Clausurada la concesionaria, en el último día del 2025

Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el 31 de diciembre se clausuró esta concesionaria de autos por no contar con la licencia de funcionamiento ni permisos de Bomberos de Quito. "Los procedimientos de sanción e investigaciones continúan en proceso".

Anteriormente, ante las denuncias ciudadanas, sobre las que no se pronunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hubo un par de personas que defendieron la construcción señalando que avanzaron con la estructura edificada hasta donde llegaba la foto de Google Street View. Pero también les respondieron:

El 17 de diciembre de 2025, el Cabildo Cívico de Quito se pronunció, lamentando que sea otro caso sin respuesta municipal. Recordaron que incluso la concesionaria ya abrió sus puertas al público.

Finalmente, la AMC se pronunció. Aunque llama la atención que no se haya podido impedir el avance de la obra. No hubo un pronunciamiento público de autoridades, desde agosto, cuando detectaron el hecho. Ni en las redes oficiales del Municipio ni tampoco en programas de radio, en el segmento "El Zorro", a través del que la Alcaldía suele responder a críticas, incluso a concejales.

