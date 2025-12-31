Las ventas informales causan riesgos en la Ruta Viva

Puestos improvisados atraen compradores que se detienen abruptamente en la Ruta Viva, una práctica que autoridades consideran peligrosa y recurrente.

A lo largo de la Ruta Viva y de la avenida Simón Bolívar, dos de las vías más rápidas y peligrosas de Quito, la escena se repite casi a diario: camiones estacionados a un costado de la calzada, cajones llenos de fruta fresca y conductores que frenan de manera abrupta para comprar mangos.

En otras temporadas son piñas, guabas, sandías o papayas; ahora, el mango es el protagonista. La venta se extiende también a verduras, legumbres, helados e incluso monigotes, en corredores viales que no fueron diseñado para el comercio ni para paradas improvisadas.

Los vendedores colocan la fruta sobre el espacio verde y, en algunos casos, directamente sobre la vía. Algunos han levantado casetas cubiertas con plástico; otros se protegen del sol con grandes paraguas de colores que se distinguen desde lejos.

Los clientes se orillan sin precaución, encienden las luces de parqueo y bajan del vehículo mientras los autos circulan a alta velocidad a pocos metros. La postal es cotidiana, pero el riesgo es permanente.

Una oportunidad para llevar el sustento

Jhon Arcia vende mangos en la Ruta Viva desde noviembre. Cuenta que sale del sur de Quito a las 05:30 para llegar al intercambiador y que su jornada se extiende de 7:00 a 18:00.

Reconoce que ha sido abordado en reiteradas ocasiones por funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). “Aquí vimos una oportunidad para llevar el sustento a la familia, pero los operativos complican todo”, señala. Durante un recorrido realizado por EXPRESO se constató la presencia constante de comerciantes informales y de agentes municipales que verifican los permisos.

Vías con altos índices de siniestralidad

La preocupación no es menor. La avenida Simón Bolívar concentra altos índices de siniestralidad y cualquier parada vehicular imprevista puede desencadenar choques o atropellos con consecuencias fatales. En uno de los últimos operativos, la AMC intervino en cuatro puntos: en dos logró retirar a los vendedores; en un tercero abrió un proceso sancionatorio con una posible multa de $ 235; y en el cuarto, los agentes fueron atacados con palos, piedras y golpes.

La situación provocó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresara su respaldo al personal municipal agredido durante esos controles. “Cuide su vida, no se puede vender ni detenerse a comprar porque se pone en riesgo a quienes manejan, a sus acompañantes y a los mismos vendedores”, advirtió.

Pese a las agresiones, la AMC mantiene y refuerza los operativos en ambas vías rápidas para evitar que comerciantes no regularizados se instalen sobre la calzada.

Multas por mal uso del espacio público

El supervisor metropolitano Gustavo Chiriboga explicó que estas prácticas incumplen el uso adecuado del espacio público y exponen a la ciudadanía a atropellos y otros siniestros de tránsito. Recordó que el Código Municipal sanciona el uso del espacio público con fines comerciales sin autorización con una multa equivalente al 50 % del salario básico unificado, que puede ser reemplazada por trabajo comunitario.

Los comerciantes han improvisdo puestos en la Ruta Viva. Foto: Franklin Jácome

Desde diciembre de 2023, la AMC ha emitido más de 4.000 actas de advertencia a comerciantes que operaban sin el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA). Según el Municipio, se trata de una estrategia preventiva que busca ordenar la ciudad sin desconocer la realidad del trabajo autónomo.

En el marco de la declaratoria de prioridad metropolitana a la seguridad vial, aprobada por el Concejo Metropolitano en su sesión 167, Muñoz informó que los controles se intensificarán en corredores de alta velocidad como la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva. En estos puntos ya se han retirado puestos de venta de fruta que inducían a los conductores a detenerse.

Durante esa misma sesión, Muñoz se refirió también a la figura de la retención de mercadería, que actualmente está bajo análisis en la Corte Constitucional (CC). “Si se quita esta posibilidad, el control no tendría un peso real”, advirtió, al señalar que sin esa herramienta sería muy difícil sostener los operativos en vías rápidas.

La AMC anunció que expondrá ante la CC cómo funcionan los procedimientos y retención, y por qué su eliminación debilitaría la capacidad municipal para ordenar el espacio público.

El lunes pasado, Muñoz insistió en que los controles continuarán y cuestionó la existencia de un supuesto “supermercado del mango” con autorización municipal en plena av. Simón Bolívar. Allí anunció que, si ese permiso fue emitido de forma fraudulenta, el responsable deberá responder ante la Fiscalía y la Contraloría.

