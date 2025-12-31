Impuestos en Quito: avalúo catastral genera aumento de hasta $ 5 en 77% de predios

Para 2026 y 2027 no habrá incremento del impuesto predial, pero si hubo una nueva valoración catastral

Con el inicio del nuevo año también llegan las obligaciones tributarias para los quiteños, entre ellas el pago del impuesto predial. Aunque el Municipio anunció que para 2026 y 2027 no existe un incremento en las tarifas del impuesto, algunos contribuyentes verán costos más altos en sus títulos debido a la actualización del avalúo catastral de los predios.

Así lo explicó Diana Arias, directora metropolitana tributaria, quien detalló que el incremento no responde a un cambio en el impuesto, sino a la revisión bienal del catastro que se realiza en toda la ciudad. “Siempre va a haber predios que suben su valor, otros que bajan y otros que se mantienen”, señaló.

De acuerdo con las cifras oficiales, para 2026 el catastro registra 1’037.877 predios en Quito. El avalúo total de la ciudad asciende a $ 101’976,300 millones, lo que representa un incremento del 5,61 % en relación con 2025. En ese contexto, la emisión del impuesto predial pasó de $ 84,77 millones de en 2025 a 91,14 millones para 2026.

División por rangos

Arias explicó que el 74,11 % de los predios tendrá un aumento en el valor del impuesto predial, con un incremento promedio de $ 13, producto exclusivamente de la actualización catastral.

Sin embargo, aclaró que la mayoría de estos aumentos son leves. Del total de predios que suben (74,11 %), el 50,32 % registra incrementos de entre cero y $ 1, con un promedio de 33 centavos. Otro 27,60 % tendrá alzas de entre $ 1 y $ 5 , con un promedio de $ 2,46.

En rangos más altos, el 14,56 % de los predios verá incrementos de entre $ 5 y $ 20, con un promedio de $ 9,6. Los aumentos de $ 20 y $ 100 corresponden al 5,66 % de los predios, con un promedio de $ 41,21, mientras que solo el 1,86 % de los títulos emitidos presenta incrementos superiores a los $ 100, con un promedio de $ 454,84.

Según Arias, estos casos suelen corresponder a predios de gran tamaño o ubicados en zonas que se han revalorizado por obra pública o por condiciones del mercado inmobiliario.

La funcionaria también destacó que no todos los predios suben. Más de 216.000 propiedades, equivalentes al 17,88 % del total, registran una disminución en el valor del impuesto predial tras la revisión catastral.

Recaudación el predial en 2025

En cuanto al cobro del impuesto predial, Arias indicó que en 2025 se emitieron títulos por $ 84,77 millones, de los cuales se recaudó $ 53,9 millones, lo que representa un cumplimiento del 64 %, una cifra que se mantiene dentro del comportamiento histórico de los contribuyentes, que oscila entre el 60 % y 70 % desde 2016. Durante la pandemia, ese porcentaje cayó al 49 %.

Además, quienes se pusieron al día con deudas de años anteriores aportaron $ 18,18 millones, lo que permitió que la recaudación total del predial en 2025, incluidos períodos anteriores, alcance los $ 72,14 millones.

Finalmente, Arias recordó que se mantienen vigentes las exoneraciones para adultos mayores y personas con discapacidad y sus cuidadores, así como los descuentos por pronto pago, mecanismos que buscan aliviar la carga tributaria de los contribuyentes más vulnerables.

