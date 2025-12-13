Comercio autónomo en Quito: maniquíes y mercadería se toman la avenida de la Prensa

La Administración Zonal La Delicia desarrolla obras como cambio de adoquines en la Lizardo Ruiz, que será de un solo sentido

En la av. de la Prensa, entre Bellavista, Unión y Progreso y Lizardo Ruiz, en el norte de Quito, comerciantes no cuentan con permisos.

En Cotocollao, sobre la avenida de la Prensa, en las intersecciones de la Bellavista, Unión y Progreso y Lizardo Ruiz, las aceras no son suficientes. La vía está ocupada por maniquíes, bultos con ropa y sillas plásticas donde se sientan los dueños de los puestos (que miden más de un metro y medio de largo). Incluso los autobuses y autos se abren paso entre la mercadería.

La zona siempre ha sido comercial. Se observan locales de todo tipo: de venta de zapatos deportivos y de tacón, de maquillaje, de pijamas y ropa interior, bazares, tiendas de alquiler de disfraces. Así como lugares en los que se venden ollas, microondas, cucharones y más.

Pero quienes han estado en Cotocollao, al menos una década, dicen que este 2025, definitivamente, han llegado más comerciantes llamados autónomos, que venden sus productos en las calles. Por eso les preocupa el desorden. No se trata de vendedores que recorren este extremo norte de la ciudad, sino de puestos que se arman y desarman a diario, con infraestructuras hechas a la medida, para tomarse el espacio público.

Así se ve, por ejemplo, una especie de carreta o cajón con ruedas, de dos metros, lleno de sandalias; estructuras a manera de percheros para exponer pantalones de tela estampada, vestidos, calentadores y pantalonetas; también dos y hasta más maniquíes por puesto. Aunque no faltan decenas de chompas que aparecen apiladas sobre costales en la acera.

La mayoría de los puestos están cubiertos con sombrillas de cuatro colores desgastados (amarillo, verde, rojo y azul), que algo protegen del sol y la lluvia. Algunos vendedores parecen ser otavaleños. En el recorrido de EXPRESO, ninguno accedió a conversar sobre la situación que los obliga a buscarse la vida así.

Esto dicen los comerciantes de locales y de la calle regularizados

Cecilia Gutiérrez desde hace 18 años mantiene un local de venta de ropa en el sector. Señala que en las aceras hay verdaderos “almacenes” y que las autoridades son “ciegas” ante el desorden. No es la única. Otros dueños de negocios, quienes pidieron la reserva de sus nombres, comentaron que hay días en los que hasta los ingresos de los espacios que arriendan están ocupados.

Vendedoras que integran la Asociación 25 de Mayo, que existe desde hace 35 años, se compadecen de la situación de esos vendedores autónomos. Ellas cuentan con permisos municipales y los demás no. Los socios venden aguas medicinales, chochos, periódicos, lotería, dicen. “El comercio aquí ha crecido en un 300 %”, dijeron.

En la av. de la Prensa, muy cerca de la Lizardo Ruiz, norte de Quito, en las aceras casi no se puede caminar. Gustavo Guamán/ EXPRESO

Mas de 22.000 ciudadanos trabajan como comerciantes autónomos, en las calles

La Agencia Metropolitana de Coordinación del Comercio indicó que en el último censo de 2025, que abarcó tanto a comerciantes regularizados como no regularizados en las parroquias urbanas y rurales del Distrito, se registró a 22.572 personas que desarrollan actividades económicas en el espacio público.

La Agencia explicó que en el Distrito los comerciantes autónomos se identifican en dos categorías: regularizados, si cuentan con el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA) y operan en sitios autorizados; y no regularizados, sin permisos.

La Administración La Delicia debe controlar el comercio autónomo

El Código Municipal señala que es competencia de las administraciones zonales determinar los sitios permitidos y ejercer la administración, regulación y control de las actividades del comercio autónomo, precisó la Agencia. “La regulación y control del espacio público en el sector mencionado corresponde a la Administración Zonal La Delicia”.

La calle Lizardo Ruiz, en Cotocollao, será de un solo sentido, no doble vía

Juan Carlos Echeverría, jefe de Obras Públicas en la Administración La Delicia, informó que trabajan en una regeneración urbana, desde la calle John F. Kennedy hasta la Plaza de Cotocollao, sobre la Lizardo Ruiz.

Eso incluye cambio de adoquines, ampliación de la acera en una zona, ubicación de pacificadores, siembra de arupos en lugar de árboles muertos y un cambio que inquieta: la Lizardo Ruiz será solo de subida. Todo estará listo para el 24 de diciembre 2025 (en 12 días), ya que las obras deben terminar en 42 días, según el contrato.

El aumento de comerciantes ha sido exponencial desde hace dos años. Les han desalojado del sur o Calderón y han venido acá. Juan Carlos Echeverría/ Jefe de Obras La Delicia

Extorsiones y alquiler de aceras en Quito

Echeverría confirmaría que conocen de extorsiones, de “una especie de mafia” que cobra por la ocupación del espacio público. Eso ocurrió hace años en El Tejar, con la Mamá Lucha.

En torno a eso, la Agencia de Coordinación del Comercio aclaró que la función del Municipio se circunscribe al ordenamiento del espacio público y al control administrativo.

“La investigación, prevención y sanción de delitos como extorsiones, cobros ilegales o amedrentamiento son responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) colabora en los operativos interinstitucionales, pero no tiene atribuciones para investigar ni intervenir en hechos de carácter penal”, puntualizó.

Sin embargo, la AMC no respondió a este Diario en torno a qué acciones han desarrollado para evitar esta toma de las aceras en La Prensa, muy cerca a donde funciona la Zonal La Delicia. Los puestos se han ido ubicando a lo largo de este año, no recientemente.

Las denuncias que han recibido concejales de la capital sobre alquiler de aceras

La concejala Analía Ledesma, que integra la Comisión de Comercialización, manifestó: “Hemos recibido múltiples alertas ciudadanas sobre la apropiación indebida de veredas y espacios públicos para ventas en la calle, con reportes concentrados en el sector norte. También denuncias sobre presuntas extorsiones y cobros por el uso de las veredas, que afectan la circulación peatonal, la seguridad y la convivencia urbana”.

En Quito aproximadamente hay unos 4.300 comerciantes ambulantes regularizados, pero la reubicación o formalización de más de 12.000 continúa en proceso de definición, indicó Ledesma.

La concejala sostuvo que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) debe reforzar los controles del uso de espacio público, más aún en la temporada navideña, cuando la ocupación desordenada de la vía pública genera otras problemáticas.

“La presunta aparición de cobros informales o extorsiones por grupos que se atribuyen ‘tasas’ por el uso de vereda, no es competencia directa de la Municipalidad. Hay que articular con Policía y Fiscalía e implementar una línea de denuncia y ruta investigativa”, argumentó Analía Ledesma.

