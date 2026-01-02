Ecuador arranca el 2026 con un riesgo país, por debajo de los 500 puntos

Este sería su nivel más bajo desde febrero de 2018 y respondería a un mayor apoyo financiero desde el FMI

El riesgo país de Ecuador cerró el año 2025 por debajo de los 500 puntos. De acuerdo con la última publicación al respecto que hizo el Banco Central de Ecuador (BCE), este indicador cerró con 492 puntos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Asimismo, según el Gobierno del presidente Daniel Noboa, el año culminó con 499 puntos. Este sería su nivel más bajo desde febrero de 2018, cuando el país estuvo en alrededor de los 490 puntos.

Esta caída que, refleja una mejor percepción del mercado internacional ante Ecuador, marcó la tendencia durante todo el año 2025. La caída se aceleró en diciembre pasado: el día 9 el indicador estaba en 575 puntos y en el último día de ese mes ya estaba por debajo de los 500 puntos.

¿Cuáles son las razones de la caída?

Desde el Gobierno, a través de sus plataformas informativas, se indicó que este descenso se debe al “crecimiento, desarrollo, impulso a la educación y protección a los más vulnerables” del país que cumplen con lo prometido, por ejemplo, en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el oficialismo ha indicado que responde también al acercamiento del país con Estados Unidos tras la visita de Marco Rubio en septiembre, y que las reservas internacionales que crecieron 37,9%.

No obstante, la tendencia a la baja del riesgo país, que vio desde las elecciones presidenciales en febrero de 2025, fue para el mercado internacional una muestra de mayor claridad en el rumbo político.

Además, la finalización de protestas prolongadas, como el paro de octubre de 2025, fue seguida de descensos en el indicador de riesgo país. Asimismo, medidas de política fiscal y anuncios de reformas dirigidas a fortalecer finanzas públicas y atraer inversión, como mayor recaudación tributaria, han sido parte de la narrativa detrás del descenso del riesgo país.

