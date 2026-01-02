Ecuador | Más empleo, productividad y reformas: la agenda del 2026

Para este año se espera que el país crezca 1,8 %. El déficit superará los $5.000 millones. El poder adquisitivo puede caer

En 2025, las cifras de empleo adecuado no variaron significativamente y están alrededor del 35 %.

El panorama económico que enfrentará el país en 2026 presenta desafíos estructurales que requieren decisiones urgentes. El Banco Central del Ecuador (BCE) vaticina un crecimiento aproximado de 1,8 %, dos puntos menos que el 3,8 % estimado para 2025. Esta desaceleración, sumada a un déficit fiscal que superará los $5.000 millones, pondrá a prueba al Gobierno para mantener la estabilidad y mejorar las condiciones de vida.

Verónica Artola, exgerenta del BCE, identifica que la principal preocupación, según su análisis, será el enfriamiento de la economía del país. Para combatirlo, ella plantea que se necesita una política activa, contracíclica y con buena ejecución presupuestaria, algo que no se vio en 2025, principalmente por la ausencia de un plan económico claro.

El director del Observatorio de Política Fiscal, Jaime Carrera, coincide con este criterio, aunque su diagnóstico es más severo. Durante 2026, la deuda pública superará los $86.000 millones, con pagos por intereses de más de $4.500 millones. Entre 2026 y 2029 hay que pagar amortizaciones por $26.000 millones, precisa. Para honrar esas deudas, el país requiere un programa fiscal que incluya reducción de la “masa salarial pública, reformas en seguridad social, sector petrolero y campo laboral”.

Mercado laboral

El empleo es el punto débil de la economía ecuatoriana. Pablo Hidalgo, experto de la UIDE, señala que el problema real no es el desempleo, sino la calidad del empleo. En 2025, las cifras de empleo adecuado no variaron significativamente y están alrededor del 35 %, en el mejor de los casos. El desempleo es relativamente bajo, pero esconde la amarga realidad del subempleo y la informalidad, que afectan a cinco millones de ecuatorianos.

Para el experto, el Gobierno debe priorizar los sectores que dinamizan la economía, como comercio, agricultura y construcción, por sus encadenamientos productivos y capacidad de generar empleo.

Artola destaca los buenos resultados para los exportadores en 2025, particularmente en cacao y camarón, pero advierte que los grandes resultados están anclados a los altos precios internacionales, no a la productividad.

“Somos de los países con menos productividad a nivel mundial”, sostiene, subrayando la necesidad de políticas que impulsen este factor. Además, la especialista propone políticas que impulsen el cacao, camarón, café y banano, con mayor acceso al crédito y capacitación.

La crisis del sector petrolero

En lo relacionado con el sector petrolero, la crisis que vive esta industria añade presión a la economía y no hay inversión suficiente, a pesar de que aún es relevante, asegura Artola.

Carrera e Hidalgo critican la actitud del Gobierno a través de sus políticas económicas, ya que consideran que adolecen de falta de liderazgo y no forman parte de un programa integral. Por ende, los cambios estructurales son imposibles. Hidalgo cree que los sectores público y privado deben trabajar coordinadamente, para incentivar la contratación mediante reducción de impuestos y facilidades laborales.

Carrera, en cambio, cree en apostar por políticas públicas que permitan que Ecuador llegue al grado de inversión que tienen otras naciones, con un riesgo país de 100 puntos. Sin ese aval, las inversiones privadas internacionales no llegarán. Para alcanzar ese nivel de inversión se necesitan reformas profundas como las que hicieron Chile, Uruguay, Panamá y Perú.

Ecuador cierra el 2025 con un riesgo país de 500 puntos. Sin embargo, si se logra que este indicador baje hasta los 400 puntos, se podrá acceder a mejores créditos de financiamiento. Artola espera que con ese riesgo país obtengamos a buen interés los $16.000 millones necesarios en los mercados internacionales.

De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos está bajando las tasas de interés, lo que debería beneficiar a las empresas e instituciones que se financian en el exterior.

Gasto tributario

Tras la eliminación del diésel, se generó una preocupación en el tema fiscal. Aunque era una medida necesaria, el déficit persiste. Carrera sugiere reducir el gasto tributario mediante una reforma que disminuya exoneraciones, además de reducir la masa salarial pública.

Hidalgo plantea que el Gobierno ponga la casa en orden y haga que los quintiles más ricos paguen lo que corresponde. Actualmente la clase media soporta la mayor carga tributaria.

Para las familias, el panorama no mejorará hasta que no exista un crecimiento promedio del 5 % anual durante varios años, advierte Carrera. El salario real se deteriora y se reduce el poder adquisitivo de la población. El experto dice que las familias deben administrar los gastos rigurosamente, evitar endeudarse, hasta que el país esté en la posibilidad de dar mejores oportunidades.

En este contexto, la seguridad emerge como factor transversal. Hidalgo indica que “todo debería subordinarse a mejorar la seguridad”, inspirándose en la Colombia de los años 2000, cuando se entendió que la seguridad es el pilar de toda la economía.

El 2026, al ser un año preelectoral, añade una variable política, y el país debe tener cuidado de que los gastos no se conviertan en temas clientelares. Se espera que los municipios incrementen sus gastos durante el período electoral.

Los expertos coinciden: Ecuador necesita un liderazgo que articule un programa económico integral y una visión de Estado que trascienda las urgencias del día a día. Carrera resume el desafío: “Se requiere un liderazgo que diga al país la situación actual; qué hacer para tener un país mejor en lo económico, fiscal e institucional. Y que sea capaz de unir a la sociedad en la construcción de un nuevo país”.

El 2026 será decisivo para definir si Ecuador toma el rumbo correcto o continúa en el ciclo de políticas repetitivas que caracteriza la gestión desde 2023.

