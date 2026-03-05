Pronóstico del clima en Ecuador para el 05 de marzo: lluvias por regiones

Lluvias nocturnas en el Litoral y madrugada húmeda en la Amazonía marcan el clima de este jueves 5 de marzo

Ecuador amanece bajo lluvias en varias regiones: un panorama marcado por cielos grises y calles mojadas que reflejan la intensidad de la temporada.

El escenario meteorológico en Ecuador se mantiene bajo vigilancia. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ha señalado que las precipitaciones continuarán afectando gran parte del territorio nacional durante este jueves 05 de marzo. Según el reporte técnico, el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica generarán eventos de lluvia que, aunque distribuidos en distintas franjas horarias, obligan a la ciudadanía a mantener medidas de precaución frente a posibles acumulaciones de agua y calzadas resbaladizas.

Pronóstico por regiones: ¿Dónde y cuándo lloverá?

En la Región Litoral, se espera que el día transcurra con cielos parcialmente nublados y altas temperaturas que podrían alcanzar los 31.5°C en localidades como Santa Rosa.

No obstante, el mayor riesgo se concentra hacia las horas de la noche, momento en el cual se prevén lluvias significativas en ciudades como Guayaquil y Quevedo. Por otro lado, la Región Interandina (Sierra) experimentará lluvias ocasionales y presencia de niebla en zonas de alta montaña, especialmente en Quito y Cuenca durante la madrugada y la noche.

A continuación, el detalle de las condiciones previstas para optimizar su planificación diaria:

Litoral con lluvias nocturnas: Las precipitaciones más intensas en la costa se registrarán al finalizar la jornada, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 22°C y 24.5°C.

Amazonía con madrugada húmeda: Provincias como Pastaza y Morona Santiago registrarán lluvias desde las primeras horas del día, manteniendo un ambiente nublado durante gran parte de la jornada.

Sierra y neblina persistente: Se anticipan lloviznas y niebla en ciudades como Ibarra y Latacunga, con temperaturas máximas que no superarán los 23°C en la capital.

Insular con lloviznas aisladas: En Galápagos, particularmente en Santa Cruz e Isabela, se prevén lloviznas leves durante la tarde, acompañadas de cielos nublados.

Precaución por Advertencia #15: El sistema de alerta advierte sobre la persistencia de estos eventos, sugiriendo especial cuidado en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas.

Recomendaciones ante la inestabilidad climática

Dada la previsión de calzadas mojadas en el Litoral y la densa niebla en los pasos laterales de la Sierra, se exhorta a los conductores a extremar precauciones y revisar el sistema de frenado. Ante las lluvias nocturnas y de madrugada en la Amazonía, es fundamental mantenerse alerta a los comunicados oficiales para evitar contratiempos en los traslados programados para este viernes.

