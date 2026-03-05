Expreso
El detenido quedó a disposición de las autoridades.Cortesía

Capturan en Guayaquil al cuarto más buscado por asesinato

El hombre atacó a las víctimas mientras estas se encontraban dentro de su vehículo

El martes 3 de marzo la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad logró la captura de Sebastián Andrés Aroni Olives, un ecuatoriano de 25 años que figuraba como el cuarto más buscado del país por asesinato. La operación se ejecutó en la parroquia Pascuales, en Guayaquil.

Según fuentes policiales, la operación se realizó tras la identificación del sujeto mediante técnicas y diligencias investigativas especializadas. "El personal policial logró ubicar al requerido por la justicia gracias a un minucioso seguimiento y coordinación interinstitucional, asegurando su captura sin que se registraran incidentes mayores durante el procedimiento", indicaron las autoridades.

El detenido, quien contaba con boleta de detención por asesinato, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial. Su identificación oficial está registrada con cédula número 0944199942.

Asesinato afuera del hospital Teodoro Maldonado

Asesinato de Carlos Maruri, jefe de operaciones del IESS en Guayaquil: lo que se sabe

El hecho

Aronis Olives Sebastián Andrés es presunto responsable del asesinato de Jaime Enrique Cardona Ramírez y Naomi Mantilla Araujo, ocurrido el 28 de enero de 2023. Según la investigación policial, los hechos se produjeron en un local de carnes en el norte de Guayaquil, cuando un vehículo Hyundai Santa Fe blanco llegó al lugar y dos individuos descendieron para disparar contra las víctimas.

El hombre murió dentro de su vehículo, mientras que la mujer intentó refugiarse en el local de venta de carnes, siendo alcanzada por los disparos. Aronis Olives fue plenamente identificado como uno de los autores materiales del crimen.

