Guía de actividades en la Catedral Metropolitana por Cuaresma 2026

El principal templo católico de Guayaquil presenta una agenda que combina tradición y experiencias abiertas a la comunidad

La Cuaresma es un tiempo de reflexión profunda para los católicos, y en Guayaquil ese espíritu se vive con especial intensidad en la Catedral Metropolitana de Guayaquil, principal centro religioso de la Arquidiócesis. También conocida como Catedral de San Pedro, este emblemático templo abre sus puertas con una programación especial que invita al recogimiento y la oración.

Luisa Álava, directora de comunicación de la Catedral, detalla las actividades previstas y la sala temporal habilitada con motivo de este tiempo litúrgico que convoca a todo el pueblo católico.

Destino de Luz

Inaugurado en octubre de 2024, este paseo turístico permanente invita a descubrir la Catedral desde una perspectiva distinta, entre historia, arte y espiritualidad. El recorrido contempla cuatro espacios emblemáticos.

El balcón del coro: antiguo lugar del coro, ofrece una vista privilegiada de la nave central y permite admirar la riqueza arquitectónica del templo. El Balcón de la Anunciación: recrea la casa de María en Nazaret en el momento de la visita del ángel san Gabriel. El balcón santa Isabel: alberga el rosetón visible desde el exterior, además de brindar una panorámica del Parque Seminario, también conocido como Parque de las Iguanas. El paseo por los santos a las alturas: la experiencia se complementa con un trayecto que permite contemplar de cerca los 126 vitrales dedicados a distintos santos, entre ellos los ecuatorianos santa Mariana de Jesús, santo Hermano Miguel y santa Narcisa de Jesús. Es una vivencia mística y de reflexión que acerca al visitante a la santidad como horizonte de vida cristiana.

El costo del recorrido es de $3 para adultos y $2 para niños y adultos mayores o grupos de más de 20 personas.

Cuaresma 2026: Significado para los católicos y cómo vivir este tiempo de reflexión Leer más

Meditaciones de la Pasión

Esta sala temporal es un espacio de paz y recogimiento para contemplar el amor de Jesús en la cruz. Las reflexiones son guiadas por el P. Francisco Sojos, rector de la Catedral, y están acompañadas por las canciones de Los Padrecitos.

La proyección tiene una duración de 15 minutos y se realiza en la sala digital de El Sagrario, que cuenta con bancas y capacidad para 80 personas. “Hay asientos para que la gente pueda permanecer con comodidad”, señala Álava. La entrada es gratuita.

Via Crucis

Durante el tiempo de Cuaresma se exponen unas imágenes grandes de la Vía Dolorosa en los pasillos laterales, que invitan a meditar en el camino de Jesús hacia la cruz. Cuando no se está celebrando misa, los fieles pueden recorrer el templo y rezar con recogimiento las 14 estaciones, siguiendo paso a paso este itinerario de fe y contemplación.

Todas las actividades se las puede realizar en el horarios es de jueves a domingo de 10h00 a 18h00.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!