Viernes de Cuaresma 2026: por qué no se come carne y qué alimentos están permitidos

El viernes es un día especial de este tiempo litúrgico, marcado por la abstinencia de carne para los católicos

Durante los viernes de Cuaresma, la Iglesia Católica establece la abstinencia de carne como forma de penitencia y en memoria de la muerte de Jesucristo en la cruz, que ocurrió un viernes. Esta práctica incluso se extiende a todos los viernes del año, salvo cuando coinciden con solemnidades, pero en Cuaresma adquiere un carácter más intenso.

La jornada invita a la reflexión, la oración y las obras de caridad. Además, muchas personas optan por preparar comidas sencillas que expresen el sentido espiritual de este tiempo. Aquí te explicamos por qué no se come carne y qué alimentos están permitidos:

Por qué no se come carne

Tradición penitencial: La abstinencia es una forma concreta de sacrificio que recuerda la entrega de Cristo en la cruz. Sentido de identificación: Busca propiciar una reflexión sobre el sufrimiento de Jesús y el significado de la redención. Llamado a la sobriedad: Esta práctica también invita a revisar los propios hábitos y a cultivar una mayor sensibilidad hacia quienes viven en necesidad.

Alimentos permitidos

Pescado y mariscos: Están permitidos.

Verduras, legumbres, cereales y frutas: Son opciones adecuadas para este día.

Lácteos y huevos: Pueden consumirse sin restricción.

Por qué se permite consumir leche y huevos

Aunque ambos provienen de animales, la abstinencia establecida por la Iglesia se refiere específicamente al consumo de carnes rojas y blancas, como res, cerdo o pollo. No se extiende a productos como la leche o los huevos, que no se consideran carne en el sentido penitencial de la norma.

Dónde está establecida esta prescripción

La disciplina sobre la abstinencia se recoge en el Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 1250-1253), donde se señala que todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma son días penitenciales. Asimismo, el Código de Derecho Canónico precisa las normas sobre ayuno y abstinencia, incluyendo quiénes están obligados a cumplirlas y en qué consiste cada práctica.

Fundamento bíblico de la penitencia

La Biblia menciona la abstinencia y el ayuno en distintos pasajes que subrayan su sentido espiritual y penitencial. En Libro de Daniel (10, 2-3), el profeta relata cómo se privó de alimentos agradables durante tres semanas, dedicándose a la oración. En el evangelio de san Mateo (6, 16-18), Jesús enseña que el ayuno no debe practicarse para aparentar ante los demás, sino en lo secreto, donde el Padre ve y recompensa.

Asimismo, en Hechos de los Apóstoles (13, 2-3) se describe que la comunidad de Antioquía ayunó y oró antes de tomar decisiones relevantes para su misión. Estas referencias muestran que el ayuno y la abstinencia forman parte de la tradición bíblica como medios para fortalecer la relación con Dios y buscar discernimiento espiritual.

