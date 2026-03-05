Noboa destaca créditos hipotecarios y plan Miti y Miti para vivienda en Ecuador

Noboa destacó créditos hipotecarios al 2,99%, subsidios y el programa Miti y Miti para facilitar el acceso a vivienda

El presidente Daniel Noboa resalta los créditos hipotecarios y el plan Miti y Miti como parte de la estrategia para ampliar el acceso a vivienda en Ecuador.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a los programas de acceso a vivienda impulsados por su gobierno durante una entrevista concedida este jueves 5 de marzo de 2026 en Radio Canela. En el diálogo, el mandatario explicó el funcionamiento de iniciativas como el plan “Miti y Miti”, los créditos hipotecarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIES) y las medidas adoptadas para ampliar el acceso a financiamiento habitacional.

Según el jefe de Estado, estas políticas buscan facilitar que jóvenes y familias ecuatorianas puedan adquirir una vivienda, al tiempo que se impulsa la actividad económica vinculada al sector de la construcción.

Programa “Miti y Miti” para viviendas de interés social

Durante la entrevista, el presidente explicó que uno de los programas impulsados por su administración es “Miti y Miti”, un esquema que contempla subsidios estatales a las tasas de interés para créditos hipotecarios.

“Ahorita estamos también con el programa Miti y Miti, que es un subsidio del Estado a la tasa de interés para vivienda hipotecaria VIS y VIP, o sea, vivienda de interés social, que es hasta 65 mil dólares y VIP, que es hasta 110 mil dólares”, indicó.

El mandatario añadió que el Gobierno ha destinado recursos para sostener este programa de financiamiento habitacional.

“El Estado está subsidiando 500 millones de dólares para que la gente, para que los jóvenes, para que las familias puedan acceder a una vivienda”, señaló.

Bancos participantes y tasas de interés

En el diálogo radial también se detalló que el programa se implementa mediante instituciones financieras que han sido calificadas para ofrecer estos créditos. “Hay bancos específicos que han cualificado, uno de esos es el Pichincha, otro el Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha. Esos son los principales bancos que están dando el interés al 5% para el miti-miti”, explicó.

De acuerdo con lo mencionado durante la entrevista, algunas entidades ofrecen tasas ligeramente inferiores. “En el caso del Pacífico, 4.87. Sí, es el más bajo”, precisó.

Además, el presidente indicó que el porcentaje de entrada requerido para acceder a estos créditos es reducido. “La entrada es el 5%”, afirmó.

Ampliación del plazo de los créditos hipotecarios

Durante la conversación también se abordaron cambios en las condiciones de los créditos hipotecarios. El mandatario señaló que su administración decidió ampliar el plazo máximo para este tipo de financiamiento.“Un decreto de Lasso que ponía límite, un techo hasta 25 años para créditos hipotecarios. Nosotros lo tiramos abajo y lo cambiamos para extenderlo a 30 años”, sostuvo.

Según explicó, la medida busca reducir el valor de las cuotas mensuales para las familias.“ Para que los pagos mensuales, especialmente para las familias ecuatorianas, sean más bajos”, añadió.

Créditos del BIES con tasa del 2,99%

Otro de los temas abordados fue el programa de créditos hipotecarios del BIES, que según el mandatario ofrece una de las tasas más bajas registradas en el país. “El BIES da un interés histórico. Nunca en la vida hemos tenido ese interés para créditos hipotecarios al 2.99%”, indicó.

El presidente precisó que esta tasa aplica para viviendas dentro de ciertos rangos de valor. “2,99% para viviendas hasta 65 mil dólares”, señaló.

Asimismo, explicó que el financiamiento puede cubrir la totalidad del valor del inmueble para quienes cumplen con los requisitos. “Para quienes están asegurados, el financiamiento cubre el 100% del avalúo del inmueble”, afirmó.

Programas dirigidos a familias que buscan vivienda

Durante el diálogo radial, el mandatario afirmó que las políticas de vivienda están dirigidas principalmente a personas que antes tenían dificultades para acceder a financiamiento hipotecario. “¿Quiénes se benefician de estos programas? Las personas que más necesitan, las personas que quieren salir adelante, las personas que antes no tenían oportunidad de acceder a una casa”, señaló.

Finalmente, el presidente sostuvo que el objetivo de estas iniciativas es ampliar el acceso a vivienda en el país. “Nosotros gobernamos para poder ir y llenarnos del corazón de alegría al ver que en una zona, pues, hay vivienda de interés social y hay 10.000, 20.000, 30.000 familias más que pueden tener su propia casa”, concluyó.

