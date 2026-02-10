Requisitos para el crédito Miti-Miti 2026: ¿Cómo aplicar a una vivienda?
El programa destaca por una tasa de interés del 4.99%, plazo de financiamiento de hasta 25 años y una entrada del 5%
El programa Miti-Miti se consolida como una de las opciones más accesibles para ecuatorianos que buscan comprar su primera vivienda. Con condiciones preferenciales y requisitos claros, esta iniciativa del gobierno facilita el acceso a la casa propia. Esto es todo lo que se necesita saber para aplicar.
El programa destaca por sus condiciones favorables: una tasa de interés del 4.99%, plazo de financiamiento de hasta 25 años y una entrada de apenas el 5% del valor de la vivienda, lo que convierte a esta oferta en una alternativa atractiva frente al crédito hipotecario tradicional.
El crédito está dirigido exclusivamente a la adquisición de viviendas nuevas clasificadas como Vivienda de Interés Público (VIP) o Vivienda de Interés Social (VIS), con precios que no superen los $110,378 para VIP y $85,796 para VIS.
Tensión comercial con Colombia: Demanda ante la CAN expone a Ecuador a sancionesLeer más
Requisitos que se deben cumplir
Primera vivienda: El solicitante no debe ser propietario de ningún inmueble, ni en Ecuador ni en el extranjero. Este requisito es fundamental y se verifica mediante certificados oficiales.
Vivienda nueva calificada: La propiedad debe ser de primer uso y contar con la calificación VIP o VIS otorgada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).
Nacionalidad o residencia: Pueden aplicar ciudadanos ecuatorianos, extranjeros con residencia permanente, y personas con visas de protección internacional, humanitarias o de excepción.
Capacidad económica: Los solicitantes deben demostrar ingresos suficientes para cubrir las cuotas mensuales. Los ingresos familiares generalmente no deben superar los $3,055 mensuales, aunque este límite puede variar según el tipo de vivienda.
Entrada inicial: Es obligatorio contar con el 5% del valor del inmueble como cuota inicial al momento de aplicar.
Documentación necesaria
Proyecto La Plata: licencia ambiental establece 12 condiciones obligatoriasLeer más
Para iniciar el proceso de precalificación, deberás presentar:
- Cédula de ciudadanía o identidad
- Papeleta de votación actualizada
- Roles de pago o declaraciones de impuestos de los últimos tres meses
- Certificado oficial que acredite que no posees propiedad
¿Cómo aplicar?
El primer paso es realizar la precalificación en línea a través del portal oficial [mit.gob.ec/miti-miti/](http://mit.gob.ec/miti-miti/). Este proceso te permitirá conocer si cumples con los requisitos básicos antes de iniciar el trámite formal con las instituciones financieras autorizadas.
El programa Miti-Miti representa una oportunidad real para miles de familias ecuatorianas que sueñan con tener vivienda propia. Con requisitos claros y condiciones accesibles, el camino hacia tu primera casa está más cerca de lo que imaginas.
¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ