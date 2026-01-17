Diversidad de oferta y bajas tasas: la vía a la casa propia

La tasa de interés de la vivienda social varía entre 4,87 % y 5,99 %

Uno de los proyectos en la vía a la costa que ofrece una tasa de 4,87 % con crédito Miti Miti.

Un nuevo año renueva uno de los sueños más importantes para miles de familias ecuatorianas: tener casa propia. En un contexto de recuperación económica y con un mayor respaldo del Estado, el sector de la vivienda arranca 2026 con señales alentadoras, impulsado por el programa Tu Casa Miti Miti, la ampliación de los montos hipotecarios y la reducción de las tasas de interés para viviendas de interés social el sueño camina a hacer realidad.

Otton Lara, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, destacó a Diario EXPRESO los avances del programa Miti Miti. A nivel nacional, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se calificaron 3.122 proyectos, que representan más de 22.000 viviendas de interés social. En ese mismo período se colocaron 7.271 créditos hipotecarios, movilizando una inversión superior a 544 millones de dólares, con un aporte estatal aproximado de 211,8 millones de dólares.

En la provincia del Guayas, el impacto también es significativo. El programa registra 864 proyectos calificados, 8.702 viviendas, una inversión superior a 587 millones de dólares y 1.666 créditos hipotecarios colocados.

La coyuntura ahora ayuda a poder comprar una casa, según los expertos consultados por EXPRESO, pero el interés por adquirir la vivienda debe ir acompañado de planificación y asesoría. Amalia Marcela Agurto, corredora de bienes raíces y delegada de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana (Cainec Guayas), señala que no existe una zona ideal para todos, sino una adecuada para cada etapa de vida. Mientras las familias jóvenes buscan sectores en crecimiento, con servicios y precios accesibles, los inversionistas priorizan zonas con alta demanda de alquiler y potencial de valorización. La recomendación es clara: decidir con base en datos y no solo por percepción o tendencia.

En la misma línea, la asesora inmobiliaria de Edencorp, Debbie de Tábara, recuerda que comprar una vivienda requiere disciplina financiera. Hay que ajustar gastos, ahorrar para la entrada, evaluar la capacidad de pago mensual y considerar los costos adicionales -como notaría, avalúo, impuestos, seguros, mudanza y alícuotas- son claves antes de asumir un crédito.

Los expertos coinciden en lo que no se debe hacer: no comprar sin precalificación bancaria o del IESS, no entregar dinero sin respaldo legal, no tomar decisiones bajo presión y no omitir una inspección, especialmente en viviendas usadas. “Una buena compra es la que da tranquilidad a largo plazo, sin el estrés de cómo pago cada mes”, recalca de Tábara.

A este escenario favorable se suma la actualización de los créditos hipotecarios del Biess. Por ejemplo, la Vivienda Preferencial alcanza ahora hasta 94.303 dólares, con una tasa de interés del 5,99 %, plazos de hasta 25 años y financiamiento de hasta el 95 % del avalúo comercial, a través del banco del Seguro Social.

Hay que saber que Crédito Miti -Miti comienza con la selección del proyecto habitacional en la página web del Ministerio de Infraestructura y Transporte y continúa en una de las entidades financieras aliadas, como Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha o Mutualista Azuay.

Un nuevo proyecto para que más personas compren su casa

Además, desde el sector constructor surgen nuevas propuestas para ampliar la inclusión. Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, plantea la creación de un Plan Nacional de Ahorro para la Vivienda y un Fondo de Garantía Hipotecaria, orientados a trabajadores informales que hoy no pueden demostrar ingresos, pero sí capacidad de pago. La iniciativa ya ha sido socializada con las autoridades y entidades financieras.

Con cifras en crecimiento, mayores oportunidades de financiamiento y nuevas propuestas en discusión, 2026 se perfila como un año clave para el sector inmobiliario. Para muchas familias, el sueño de la casa propia ya no parece tan lejano, siempre que se combine el respaldo estatal con información, disciplina y decisiones bien asesoradas.

