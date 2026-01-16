Ecuador vuelve a tocar la puerta de los mercados internacionales

La reducción del riesgo país y el cumplimiento de obligaciones externas abren el camino a los mercados globales de capital

Ecuador accede a los mercados internacionales, después de siete años, cuando realizó su última emisión de bonos en 2019. Lo hace después de siete años, tras haber realizado su última emisión de bonos en 2019, en un contexto marcado por un giro en la política económica y un esfuerzo sostenido por recuperar la credibilidad financiera del país.

Este retorno no es casual. Se sustenta en la profunda transformación económica que atraviesa Ecuador en menos de dos años de gestión del presidente Daniel Noboa. Durante este periodo, el Gobierno ha dado pasos concretos para reconstruir la confianza de los mercados internacionales, mediante el ordenamiento de la política fiscal, el fortalecimiento de la transparencia y la demostración de capacidad para asumir y cumplir compromisos financieros, según lo indica el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un comunicado este viernes 16 de enero de 2026.

Regresar a los mercados internacionales amplía el acceso a financiamiento externo en condiciones más convenientes y permite diversificar las fuentes de recursos del Estado. Además, habilita la ejecución de operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda pública y reducir las presiones del servicio de deuda en el mediano plazo, fortaleciendo así su sostenibilidad y consolidando la reintegración del país a los mercados globales de capitales.

Este proceso también abre la posibilidad de liberar espacio fiscal para impulsar inversión pública en sectores clave como salud, obras, equipamiento e infraestructura, áreas que han estado limitadas por las restricciones financieras de años anteriores.

Se trata de un hito que marca la reconstrucción de la confianza de los inversionistas internacionales en la economía ecuatoriana, tras un periodo en el que esa credibilidad se vio seriamente afectada por decisiones que deterioraron la imagen del país, incluyendo episodios de incumplimiento que elevaron significativamente el costo del financiamiento externo.

El Ministerio no ha indicado hasta el momento si ya hay un monto determinado para obtener de los mercados internacionales, tampoco se detalla si la medida está en proceso o ya se ejecutado.

Una medida anunciada desde el 2025

Tal como lo destacó Diario Expreso en una publicación reciente, las señales de compromiso del país para cumplir con el pago de alrededor de 800 millones de dólares en amortización e intereses de deuda externa durante este mes generaron un nuevo descenso del riesgo país. El indicador ahora orbita en la zona de los 400 puntos, nivel que algunos expertos consideran idóneo para que Ecuador aliste su regreso al mercado de bonos y acceda a nuevo financiamiento internacional.

El riesgo país, elaborado por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., que mide las posibilidades de pago de la deuda de una nación, alcanzó los 486 puntos el pasado 7 de enero, acercándose progresivamente al rango de 300 a 400 puntos, considerado por las autoridades económicas como un umbral más favorable para el país. Según datos del Banco Central del Ecuador, al 15 de enero de 2026, el riesgo país se ubicó en 485 puntos.

La reducción de este indicador cobra mayor relevancia si se recuerda que el 10 de abril de 2025, el riesgo país de Ecuador llegó a 1.908 puntos, el nivel más alto registrado durante el año pasado, reflejo de un escenario de alta incertidumbre y desconfianza internacional.

El retorno de Ecuador a los mercados internacionales marca un punto de inflexión en su relación con el financiamiento externo. La mejora sostenida del riesgo país, el cumplimiento de obligaciones financieras y el ordenamiento de las finanzas públicas comienzan a dar señales de estabilidad y responsabilidad fiscal. Aunque el camino aún exige disciplina y consistencia, este nuevo escenario abre una ventana de oportunidad para fortalecer la economía, atraer inversión y consolidar una recuperación basada en la confianza y la sostenibilidad.

