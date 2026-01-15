El Biess aumentó los montos para los créditos hipotecarios

Para este año 2026, los afiliados, pensionados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) podrán acceder a créditos hipotecarios con montos más elevados, lo que beneficia a familias de ingresos medios y bajos.

Esto, por el Banco del IESS (Biess), actualizó los montos máximos de financiamiento de los diferentes subproductos hipotecarios, que calcula en función del Salario Básico Unificado (SBU). Para este año el SBU subió de $470 a $482, por lo que se elevan también los montos de los créditos.

En un comunicado, el Biess detalló cómo quedan los nuevos montos máximos de los préstamos hipotecarios. Por ejemplo, el monto máximo del crédito para la ‘Vivienda Preferencial’ pasó a ser de 195,65 salarios básicos, es decir a $94.303. Hasta el año pasado, los afiliados, pensionados y jubilados podían acceder a un máximo de $91.955.

La ‘Vivienda Preferencial’ es el subproducto hipotecario más solicitado por los clientes de la entidad, ya que a él pueden acceder familias cuyos ingresos no superen 6,34 SBU mensuales, es decir, unos $3.055,88 al mes. Para este crédito, el Biess ofrece una tasa de interés anual del 5,99%, plazos de pago de hasta 25 años y opciones de financiamiento de hasta el 95 % del avalúo comercial.

Para el subproducto ‘Vivienda Terminada’ el monto máximo del crédito para este año subió a 282,60 SBU que representan $136.213. Para este préstamo, el Biess da un financiamiento de hasta el 90% del avalúo comercial.

Asimismo, el monto máximo de la ‘Vivienda Hipotecada’ es para este año de 434,78 SBU, que significan $209.564. Aquí la opción de financiamiento es de hasta el 80 % del avalúo comercial. Y para la ‘Vivienda Multifamiliar’, el monto máximo de financiamiento desde el Biess es de hasta 1.022 SBU, que representan $492.604. En este crédito, el banco da una opción de financiamiento de hasta el 80% del avalúo comercial del bien inmueble.

El único subproducto hipotecario que no sufre cambios, resalta el Biess en su comunicado, es la ‘Vivienda Premier’, cuyo monto de financiamiento es de hasta $50.000 por parte del Biess.

Este último préstamo hipotecario no cambia, ya que se trata de un programa que nació en 2025 para la adquisición de viviendas principalmente nuevas, de interés social o primer uso y con condiciones muy accesibles para familias de ingresos bajos. La ‘Vivienda Premier’ se caracteriza por tener una tasa de interés baja y competitiva del 4,99 % anual.

Cambios en otros tipos de préstamos

Los montos también incrementaron para otros tipos de préstamos muy solicitados por los clientes del Biess, como el Préstamo Quirografario, que en este año es de máximo $38.560, equivalente a 80 salarios básicos unificados; y el Préstamo Prendario que, equivalente a 6 SBU, se incrementó hasta $2.892 por operación y hasta 100 salarios por cliente, lo que representa $48.200.

