Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

Hasta el pasado 13 de enero, el precio de la tonelada de cacao estaba en $5.224, según el ICE de la Bolsa de Nueva York. Esto indica un gran cambio en comparación con el año pasado y en 2024 cuando los precios alcanzaron máximos históricos de hasta 13.000 la tonelada. Esta situación preocupa a ciertos chocolateros, a nivel internacional, por la volatilidad del mercado.

Muchos fabricantes de chocolates todavía están lidiando con el impacto de costos altos heredados de años anteriores, lo que complica su rentabilidad y aunque los futuros del cacao se han abaratado, los procesadores de chocolate siguen cautelosos, porque la reducción de precios no se transmite rápidamente a los inventarios y costos de producción, según señalan plataformas económicas especializadas como Bloomberg.

Un bajón después de la bonanza

En 2024, el cacao experimentó una bonanza histórica por los precios que subieron de una manera desorbitante, pasando de costar alrededor de $3.000 la tonelada a $13.000. Un boom del que se beneficiaron productores y exportadores de cacao ecuatoriano. Ya para 2025 los precios se estabilizaron hasta en un 50 %.

Esta bonanza se debió a que los mayores productores de cacao en el mundo, Ghana y Costa de Marfil, quienes juntos representan el 60 % de la producción mundial, enfrentaron caídas en sus cosechas, debido a condiciones climáticas adversas, lo que a nivel mundial hizo que escaseara el producto y por ende que aumentaran sus precios.

De acuerdo con las proyecciones de la plataforma Investing.com, basada en los contratos futuros de cacao para marzo de 2026, para este nuevo año los precios se negocian en torno a los $5.877 por tonelada.

