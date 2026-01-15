UEES analiza los escenarios económicos y políticos del Ecuador para 2026

El país entra a 2026 con retos fiscales persistentes, un escenario preelectoral exigente y la urgencia de fortalecer la competitividad empresarial y la toma de decisiones estratégicas.

El escenario que enfrentará Ecuador en 2026 estuvo en el centro del desayuno conversatorio “Ecuador 2026: perspectivas políticas, económicas y empresariales”, organizado por la Universidad Espíritu Santo. El encuentro reunió a académicos y expertos que coincidieron en que el país se moverá en un contexto de desafíos fiscales persistentes, un clima preelectoral complejo y la necesidad urgente de fortalecer la competitividad económica y empresarial .

Perspectivas económicas y políticas de la economía ecuatoriana

Desde la mirada económica, Pablo Arosemena Marriott, director de Eureka, advirtió que, aunque existen señales de recuperación, el panorama sigue siendo frágil. “Ecuador se encuentra a 100 puntos de regresar a los mercados internacionales, lo que refleja una mejora gradual en el riesgo país”, señaló. Arosemena explicó que para 2026 se proyecta un crecimiento de las ventas locales del 4,3 %, aunque aclaró que será menor al registrado en 2025, en un contexto marcado por el décimo octavo año consecutivo de déficit fiscal y una necesidad de financiamiento que bordea los $ 13.765 millones .

Educación financiera en 2026: ordenar el presente para sostener el futuro Leer más

En el plano político, Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES, subrayó que el país entra en un año preelectoral luego de atravesar siete procesos electorales en apenas dos años y medio. “En este año la luna de miel se acabó y la gente va a exigir resultados”, afirmó, al tiempo que destacó que el Ejecutivo cuenta ahora con un escenario legislativo más favorable que podría facilitar la gestión y la generación de consensos. Para Yépez, el fortalecimiento de la relación internacional, especialmente con Estados Unidos, será clave para sostener la estabilidad económica y política del país .

Desde lado empresarial: la reacción de corto plazo

La discusión se trasladó también al ámbito empresarial, donde Francisco Alemán, decano de Emprendimiento, Negocios y Economía, junto con César Espinoza, director de la Escuela de Postgrados en Negocios, coincidieron en que el mayor reto para las empresas es abandonar la reacción de corto plazo. “Una mala macroeconomía no define necesariamente el éxito o el fracaso de una empresa; lo que marca la diferencia es lo que hacemos desde dentro”, sostuvo Alemán, enfatizando la necesidad de una visión estratégica que priorice la innovación, la eficiencia operativa y una mejor gobernanza corporativa .

El conversatorio cerró con un mensaje común: 2026 será un punto de inflexión. Tanto el sector público como el privado deberán tomar decisiones estratégicas para consolidar el crecimiento, fortalecer la institucionalidad y preparar al país para enfrentar con mayor solidez los retos económicos, políticos y sociales de los próximos años .

