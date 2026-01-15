Caso Progen: Astrobryxa se distancia de demanda planteada por Celec en Estados Unidos

La defensa de la empresa argumenta que la notificación fue defectuosa. Esta firma fue contratada para instalar generadores

Astrobryxa fue contratada por Progen para que instalara los generadores eléctricos en Salitral y Quevedo III (foto referencial).

Astrobryxa, la empresa guayaquileña especializada en construcción, que fue contratada por Progen para instalar generadores de energía eléctrica, tomó distancia dentro de la demanda civil presentada en su contra, en Estados Unidos, por parte de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

La defensa de esta compañía alegó -según el escrito al que accedió Diario EXPRESO- que la notificación de la denuncia realizada a Karla Saud Calero, accionista de Astrobryxa, fue “legally defective”. Es decir, legalmente defectuosa.

La Celec -en representación del Estado ecuatoriano- presentó el 15 de diciembre de 2025 una demanda bajo la Ley RICO (antimafias) en contra de Astrobryxa, Progen y otras relacionadas con la firma estadounidense, que fue contratada en agosto de 2024 para incorporar 150 megavatios (MW) al sistema.

Esta presunta red, según la demanda, se propuso “crear registros falsos” de que Progen -contratada por la Celec- habría fabricado exitosamente generadores, que estaban listos para ser instalados en Quevedo (50 MW) y Salitral (100 MW), entre noviembre y diciembre de 2024. Pero, estas obras no concluyeron, pese a que la Celec canceló ya el 72 % ($107,3 millones), del monto contratado ($149,1 millones).

La participación de Astrobryxa dentro del caso Progen, según Celec

Ecuador: Plan del Gobierno para sumar 620 megavatios a red eléctrica sufre un revés Leer más

Dentro de esta demanda, la Celec sostuvo que Progen supuestamente reclutó, a Astrobryxa “como participante en su empresa criminal”, para que instalara los generadores. Para cumplir con esta tarea recibió $20 millones. La demanda no precisó en qué fecha se realizó esta transacción.

Pero en un escrito presentado el 9 de enero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, la defensa de la empresa constructora argumentó que la Celec no ha demostrado la existencia de actos ilícitos realizados en Florida ni vínculos suficientes que permitan a ese tribunal conocer el caso.

La subcontratista de Progen aseguró que esta firma es una sociedad constituida y domiciliada en Ecuador, sin operaciones ni sede en Estados Unidos, por lo que no podía ser notificada como si fuera una compañía con presencia en ese país.

En su criterio, este proceso se debía realizar conforme a las reglas federales aplicables a notificaciones internacionales y a los tratados vigentes entre Ecuador y Estados Unidos.

Astrobryxa, según la demanda de la Celec, es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos.

La defensa de la empresa guayaquileña respondió que ella “no es funcionaria ni agente autorizado para aceptar notificaciones” en nombre de la compañía. Por esta razón, cuestionó el “intento” para notificarla sobre este proceso el 19 de diciembre de 2025, en su residencia en California. Y, reiteró que Astrobryxa no mantiene oficinas, agentes ni operaciones en California.

Ante esta situación, solicitó que las reclamaciones sean desestimadas o se deje sin efecto la notificación y se ordene repetirla conforme a la normativa correspondiente.

Guayaquil: Demanda de energía eléctrica supera capacidad de la infraestructura Leer más

Diario EXPRESO consultó a la Celec sobre la acciones que tomarán ante el pedido de Astrobryxa y está a la espera de su respuesta.

Fabián Calero, exgerente de la Celec, cuestionó también la demanda de Celec

Aparte, el exgerente de la Celec, mencionado en este proceso, indicó el 19 de diciembre pasado que su supuesto vínculo familiar con Saud Calero había sido ya desmentido. Por ello, consideró que la inclusión de esta información en la demanda estaba “encaminada a inducir el error en el análisis del sistema de Justicia Norteamericana” y a afectar su imagen. Por ello, señaló que de no corregirse esta información, “informaré con estas pruebas a las instancias necesarias de la justicia norteamericana (...) con todas las implicaciones que conlleva”.

Para Luis Alberto Andrade, máster en Contratación Pública y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, este tipo de respuestas sobre este caso debe ser evaluado por el tribunal, que está a cargo, para considerar su posible exclusión. “Si la demanda es contra Astrobryxa, se debió notificar al representante legal. Un tercero o incluso socio no tiene posibilidad de hablar en nombre de la empresa”.

Según información de la Superintendencia de Compañías, Saud Calero junto a José Manrique constan como accionistas de esta compañía, que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre de 2013.

El docente mencionó que los abogados de la Celec, que llevan este proceso legal, deben conocer cómo se maneja cada procedimiento y tener todas las evidencias para defender el interés del Estado, que es recuperar el dinero invertido en los proyectos, que estaban a cargo de Progen.

La demanda en contra de Progen en Estados Unidos es impulsada por la Celec, que es la empresa que delegó a sus unidades de negocio esta contratación. La Procuraduría General del Estado informó en diciembre pasado que esta entidad estatal solicitó autorización para llevar este caso ante la especialidad del tema.

Caso Progen: Los riesgos de no presentar una demanda con sustento

"Si no tienen pruebas para acusar a empresas y personas de ser parte de un supuesto esquema de corrupción, se puede entorpecer el proceso y afectar al Estado ecuatoriano, porque podría derivar en el archivo de la demanda o en contrademandas", enfatizó Andrade.

Un proceso mal llevado afectaría también a la intención que tiene la Celec de recuperar alrededor de $110 millones entregados a Progen. Por esta razón, Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador, consideró que este caso debió ser impulsado por la Procuraduría, que es el abogado del Estado, y no por la misma Celec. “La demanda está mal enfocada, claro que es una estafa, pero relacionarlo con la mafia, no tiene sentido”.

Caso Progen: Astrobryxa pide ser excluida de demanda por notificación defectuosa Leer más

Debido a esta situación, Salinas advirtió "pocas probabilidades de recuperar los $107,3 millones entregados por la misma Celec a Progen. Espero equivocarme por el bien del país",

Aparte de las acciones en Estados Unidos, el caso Progen relacionado con un presunto mal uso de recursos públicos (peculado) debe ser tramitado en la Fiscalía en Ecuador, sin perjuicio de otras acciones. “Cuidado todo esto resulte en un contubernio, la suma de todos los errores para no llegar a nada", subrayó Henry Cucalón, abogado.

El jurista reiteró que en este caso, la Fiscalía, debe investigar cómo "Progen una empresa sin antecedentes prácticamente fantasma se ha llevado presuntamente millones del pueblo ecuatoriano con negligencia y complicidad de funcionarios públicos" para sancionar a los responsables.

En Ecuador, la Fiscalía investiga desde julio de 2025 presunto peculado en los contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética, entre Celec y Progen. Este caso es conocido como Apagón.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ