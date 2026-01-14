Caso Progen: Astrobryxa pide ser excluida de demanda por notificación defectuosa

La firma señala que no tiene operaciones en EE.UU. Y que Karla Saud Calero no está autorizada para recibir notificaciones

La Celec contrató a Progen para que instale 150 megavatios, pero las obras no se concretaron.

La empresa ecuatoriana Astrobryxa S.A. solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos que se desestimen las reclamaciones presentadas en su contra por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dentro del proceso que se tramita en la Corte del Distrito Medio de Florida, División Tampa, en contra de Progen.

La demanda planteada a mediados de diciembre de 2025 ante un Tribunal de Florida, en Estados Unidos, apunta a Progen y sus “co-conspiradores”, entre los que figuran: Genertek Power Corp., Genertek Power Industries LLC, Astrobryxa S.A., AP Inspections Latinoamerica S.A. y A.P. Inspections LLC. Además, a John B. Manning, presidente de Progen, y Andrew S. Williamson, su director de Operaciones, que son parte de tres de estas compañías; y otros.

Estas firmas, según la Celec, se propusieron “crear registros falsos” de que Progen -contratada por la misma Celec- habría fabricado exitosamente generadores, que estaban listos para ser entregados e instalados.

Estos insumos, que no fueron advertidos anteriormente por la empresa estatal, permitieron que la Celec contratara en agosto de 2024 a Progen, a través de su unidad Termopichincha, para instalar 150 megavatios (MW) en las centrales térmicas Quevedo (50 MW) y Salitral (100 MW), entre noviembre y diciembre de 2024.

La notificación fue “legalmente defectuosa”, según Astrobryxa

Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen Leer más

Tras recibir la notificación de esta demanda, Astrobryxa S.A. detalla en su escrito que la notificación de la demanda fue realizada de forma “legalmente defectuosa”. Según sostiene, esta firma es una sociedad constituida y domiciliada en Ecuador, sin operaciones ni sede en Estados Unidos, por lo que no podía ser notificada como si fuera una empresa con presencia en ese país.

Astrobryxa cuestiona el intento de Celec de notificarla mediante normas estatales de Florida y afirma que, al ser una corporación extranjera, este proceso debía realizarse conforme a las reglas federales aplicables a notificaciones internacionales y a los tratados vigentes entre Ecuador y Estados Unidos.

La empresa también señala que la persona que recibió los documentos en su residencia, Karla Saud Calero, no es funcionaria ni agente autorizado para aceptar notificaciones en nombre de la compa´ñía y que no existe evidencia de que tenga facultades de representación o gestión dentro de la firma. Además, reitera que Astrobryxa no mantiene oficinas, agentes ni operaciones en California.

RELACIONADAS Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos

La firma argumenta también que Celec no ha demostrado la existencia de actos realizados en Florida ni vínculos suficientes que permitan a ese tribunal conocer el caso. Por ello, solicita que las reclamaciones sean desestimadas o, de forma alternativa, que se deje sin efecto la notificación y se ordene repetirla conforme a la normativa correspondiente.

¿Qué es Astrobryxa?

Astrobryxa es, según la demanda de la Celec, una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos.

Ecuador mantendrá barcazas y térmicas alquiladas en 2026 para garantizar electricidad Leer más

Karla Saud Calero junto a José Manrique constan como accionistas de esta compañía, que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre de 2013. Tiene un capital registrado de $1.600, según información de la Superintendencia de Compañías.

EXPRESO constató también que esta empresa, Astrobryxa, se dedica a la construcción de casas familiares individuales, edificios multifamiliares, ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles y otras infraestructuras.

Fabián Calero, quien dirigió la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en 2024 cuando se firmaron los contratos fallidos con Progen, emitió el 19 de diciembre de 2025 un oficio a la Celec para negar categóricamente una supuesta relación familiar con Karla Saud Calero, identificada como la cabeza de Astrobryxa S.A., una subcontratista local contratada por Progen para instalar generadores de energía en las centrales Quevedo III y Salitral, obras que hoy no existen.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ