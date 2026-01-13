Sector privado suma 176 MW al sistema eléctrico; Manzano dice que “no es obligatorio”

La ministra resaltó que “no es pedido de desconexión, es un pedido de que si tienes generador, conéctate, véndeme la energía”

Ekopark informó que encenderá sus generadores por dos horas, desde el 12 al 16 de enero de 2026, ante el pedido EEQ.

El encendido de generación privada por parte de los grandes consumidores, ante un pedido de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), no es una disposición “obligatoria”, sino “voluntaria”, según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Esta información se conoce luego de que el complejo empresarial Ekopark, DK Management Services y otras empresas -considerados grandes consumidores de energía- anunciaron que desde el fin de semana tomaron la medida de encender sus generadores para abastecer su demanda ante un pedido de la EEQ.

DK Management Services informó el 12 de enero de 2026 a Diario EXPRESO que recibieron una comunicación oficial por parte de las Empresa Eléctrica Quito, solicitando su “apoyo” con la desconexión del sistema nacional de energía.

Ante este pedido, la empresa -que gestiona y opera centros comerciales- informó que se sumó a esta iniciativa a partir del 10 de enero de 2026, “autogenerando dos horas al día con nuestros equipos. Los horarios podrían variar en cada uno de nuestros centros comerciales”, precisó.

La generación del sector privado se realiza ante pedido de la EEQ

Ekopark, un centro corporativo ubicado en el norte Quito, informó también que recibió una solicitud formal por parte de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), que establece que de “manera obligatoria”, generen electricidad de forma autónoma.

Ekopark señaló que esta medida aplicará desde el 12 al 16 de enero de 2026, desde las 11:00 hasta las 13:00.

En Guayaquil, Diario EXPRESO conoció que la empresa distribuidora de esa zona ha tenido acercamientos con ciertas empresas para pedir que se autogeneren por horas para bajar la carga del sistema eléctrico.

Estos pedidos coincidieron con la caída de la cota del embalse Mazar, en el Austro, que alimenta Paute Integral, que es clave para la generación de energía eléctrica. Este complejo está conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 38 % de la demanda nacional.

Manzano: "No puede ser obligatorio. Es cuando tú les pides"

La ministra Inés Manzano cuestionó la versión compartida por el sector privado y sostuvo que no se trata de un pedido de apagarse de forma obligatoria, sino de un esquema distinto: una convocatoria para que quienes tienen generadores propios se autogeneren de forma voluntaria y vendan energía al sistema.

“Es falso es mentira, que me lo digan en la cara”, enfatizó la funcionaria en una entrevista difundida el 12 de enero de 2025, en Teleamazonas.

“Son mentirosos. Yo tengo la (comunicación) que manda la Empresa Eléctrica de Quito. No puede ser obligatorio. Es cuando tú les pides, hay que ayudar a la inversión que tienen los privados”.

El sector privado con sus generadores tiene capacidad para aportar hasta alrededor de 470 megavatios (MW). De estos, actualmente se han sumado 176 MW al sistema eléctrico nacional, informó el Ministerio de Energía y Ambiente.

Manzano afirmó que la participación privada es “voluntaria” y que lo único “obligatorio” es el proceso de calificación, porque existe una remuneración por la energía entregada. Según explicó, este mecanismo está amparado en disposiciones vigentes desde 2023, cuando se intensificó el déficit de oferta eléctrica, y se mantiene activo bajo resolución del operador.

“Pero no es pedido de desconexión, es pedido de que si tienes generador, conéctate, véndeme la energía, así como le compro a Colombia, le puedo comprar a los privados y ayudo a los privados que invirtieron en su generación”, indicó la funcionaria.

Así, según la ministra Manzano, las empresas que se han sumado a este pedido son Santa Priscila, El Coral, Pronaca y otras de Cuenca.

