Ecuador: Apagar Mazar, generación privada y lluvias ayudan a subir cota del embalse

La hidroeléctrica Mazar salió de operación desde el 10 de enero. Hay pedidos para que los privados usen generación propia

La cota de Mazar representa una recuperación de casi un metro (0,74 metros) desde su salida de operación.

La caída de la cota del embalse de Mazar, ubicado en el Austro, que se inició en diciembre de 2025 y se mantuvo durante los primeros días de enero de 2026, obligó al operador del sistema eléctrico de Ecuador a tomar medidas para frenar este descenso.

Entre las acciones implementadas se advierte que la hidroeléctrica Mazar, que aprovecha las reservas de su embalse, se encuentra fuera de operación desde el 10 de enero de 2026 hasta las 11:00 de este 12 de enero de 2026, según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

El portal web de la Celec evidencia que las tres unidades de esta planta están apagadas. Mazar tiene capacidad para producir hasta 170 megavatios (MW).

La autogeneración del sector privado

A esta acción se suma, pedidos concretos que se han realizado a grandes consumidores para que autogeneren su propia electricidad, refirió José Alvear Campodónico, especialista eléctrico.

Uno de estos casos es el de Ekopark, un centro corporativo empresarial ubicado en el norte Quito. Este complejo informó que recibió una solicitud formal por parte de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), que establece que de “manera obligatoria”, generen electricidad de forma autónoma.

Ecuador mantendrá barcazas y térmicas alquiladas en 2026 para garantizar electricidad Leer más

Ekopark señaló que esta medida aplicará desde el 12 al 16 de enero de 2026, desde las 11:00 hasta las 13:00.

En Guayaquil, Diario EXPRESO conoció que la empresa distribuidora de esa zona ha tenido acercamientos con ciertas empresas para pedir que se autogeneren por horas para bajar la carga del sistema eléctrico.

Alvear Campodónico precisó que esta medida permite que la demanda del suministro de electricidad se reduzca y se preserve, en parte, el embalse de Mazar que es clave para generar energía. Esta represa alimenta el complejo Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 38 % de la demanda nacional.

La cota de Mazar subió casi un metro

La cota del embalse Mazar hasta las 11:00 de este 12 de enero se encontraba a 2.137,88 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esto significa que desde el 1 de diciembre de 2025 -que empezó a descender- bajó ya 15,4 metros en relación a su punto máximo alcanzado, 2.153,28 msnm.

La última cifra, sin embargo, representa una recuperación de casi un metro (0,74 metros) frente a las cifra que tenía el embalse, previo a su salida de operación (2.137,49 msnm).

En esta mejora influye también las lluvias registradas durante el fin de semana, que permiten que los caudales de los ríos se recuperen.

Las lluvias aumentaron el caudal de los ríos en el Austro

La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa) de Cuenca informó este 12 de enero de 2026 que “hoy los caudales de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara están en estado normal gracias a las lluvias moderadas de la madrugada”.

Ecuador depende de alquiler e importación de energía para evitar apagones en 2026 Leer más

En Mazar, las precipitaciones permitieron que el caudal que alimenta el embalse pase de 26,25 metros cúbicos por segundo (m³/s), durante el 11 de enero de 2026, a 62,57 (m³/s) durante este 12 de enero de 2026.

Además, debido a las lluvias Coca Codo Sinclar, la central más grande del país, incrementó este 12 de enero de 2026 su aporte de energía hidroeléctrica al 63 %. Hasta el viernes, su generación representaba el 37 %, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Esta situación, según el especialista eléctrico, evidencia que el sistema eléctrico de Ecuador es “dependiente de las lluvias”.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 8 de enero que "no hay ningún riesgo de apagones en el país". La entidad detalló que la potencia disponible para generar y cubrir la demanda de electricidad es 5.518 MW . Mientras tanto, la potencia instalada (incluidas plantas en mantenimiento) asciende a 6.428 MW. Además, agregó que el sector privado cuenta con 500 MW en autogeneración.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ