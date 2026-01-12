¿Cuáles son los nuevos precios de las gasolinas en Ecuador desde hoy?

El costo de estos combustibles bajó frente a sus valores anteriores. El diésel prémium mantiene un subsidio de 11 centavos

Los nuevos precios de los combustibles aplican desde este 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026.

El precio de las gasolinas extra, ecopaís, súper; y del diésel prémium, que se emplea en el sector automotor, tendrá una reducción desde este 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, según el comunicado del 11 de enero de 2026 de Petroecuador, que establece los nuevos valores.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), informó que -según este esquema-, el galón de gasolina extra y ecopaís pasó de $2,73 a $2,67.

Mientras tanto, el diésel prémium bajó de $2,77 a $2,71. En ambos casos, la disminución es de 6 centavos por galón, lo que representa una caída aproximada de 2,2 % frente a los precios que estuvieron vigentes hasta este 11 de enero de 2026.

Esta rango se encuentra dentro del sistema de bandas que permite subir o bajar el precio hasta un 5 % mensual, según el mercado. Antes se permitían variaciones mensuales de hasta un 5 % al alza y del 10 % a la baja, lo que implicaba que el valor, en el caso de descender, tuviera una mayor reducción.

El precio de la súper se redujo a $3,36 por galón

En cambio, el precio de venta sugerido para la súper será $3,36 por galón. Esto significa una caída de 17 centavos frente al costo vigente hasta el 11 de enero de 2026 ($3,53). Sin embargo, en las estaciones de servicio este valor puede variar debido a que este producto tiene liberado su margen de ganancia.

La reducción se da luego de que el Gobierno ajustara por cuarta vez el reglamento para la fijación mensual de precios de los combustibles, que incorpora componentes financieros que suman a variables como el precio internacional de los derivados, los costos de importación, transporte, almacenamiento y más.

Además, en el caso del diésel, el nuevo valor también recoge el cambio en la aplicación del margen de la abastecedora, que había sido excluido temporalmente entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El subsidio se mantiene para el diésel

Tras el ajuste de precios de los combustibles, el diésel prémium y el GLP Taxis son los únicos derivados del sector automotor que mantienen subsidios por parte del Estado.

Así, según el esquema de subsidios de Petroecuador para el periodo del 12 de enero de 2026 al 11 de febrero de 2026, los valores que recibirán estos productos son:

Diésel prémium 11 centavos por galón

GLP Taxis 50 centavos por galón

Esto significa que, en estos productos, los consumidores aún no pagan el costo real de estos productos, porque el Estado mantiene una subvención.

