Guayaquil: Demanda de energía eléctrica supera capacidad de la infraestructura

1.171 MW se requieren para cubrir el suministro de esta ciudad y sus zonas de influencia. Las instalaciones tienen ya 50 años

En la subestación de Pascuales se transforma la energía para entregarla a la distribuidora CNEL.

La demanda de electricidad en Guayaquil le ganó a la infraestructura instalada. Un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) advirtió en enero de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía que entre los riesgos que aún persisten en el sistema eléctrico ecuatoriano, está la calidad del servicio que se ofrece en esta zona.

La calidad del servicio se refiere a la capacidad de ofrecer a los consumidores finales en los hogares, comercios o industrias un suministro estable (voltaje y frecuencia adecuados), para que cuenten con este recurso y lo utilicen sin contratiempos en sus equipos eléctricos, menciona Gonzalo Uquillas, exgerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

El informe de Celec de septiembre de 2025, que cita la advertencia del Cenace, precisa que a pesar de los esfuerzos realizados, la calidad del servicio sigue “siendo un desafío en algunas zonas del país”, debido principalmente a tres problemas: bajos voltajes (energía a un nivel menor al requerido), sobrecarga de transformadores (equipos que transforman la energía para entregarla a las distribuidoras) y la falta de expansión del sistema de transmisión.

“Estos problemas afectan tanto a consumidores residenciales como industriales, particularmente en áreas como Guayaquil y otras zonas cercanas”, resalta la entidad en el documento al que accedió Diario EXPRESO.

La situación del sector eléctrico en Guayaquil

El Cenace amplía esta alerta en su Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), de octubre de 2025-septiembre de 2027, presentado en noviembre de 2025.

Este informe precisa que el sistema eléctrico en Guayaquil y su zona de influencia presenta “limitaciones operativas derivadas del crecimiento sostenido de la demanda, la alta dependencia de generación térmica local y la falta de infraestructura de transmisión disponible en el corto plazo”.

La entidad detalla, por ejemplo, que en la subestación eléctrica Pascuales se proyecta que los autotransformadores 138/69 kV alcanzarán aproximadamente el 90 % de su capacidad nominal para diciembre de 2025. ¿Pero qué significa esto? Cuando los transformadores (que entregan la energía a la distribuidora CNEL) superan el 98 % de su capacidad, se vuelven sensibles, pueden fallar y causar posibles cortes eléctricos.

Este tipo de condiciones se pueden presentar ante el aumento de la demanda, sobre todo en horarios picos, menciona Fernando Salinas, presidente del Foro Energético del Ecuador.

¿Por qué crece la demanda de electricidad en Guayaquil?

Salinas señala que en Guayaquil y su zona de influencia la demanda crece por la presencia de industrias y el uso de aire acondicionado. Influye también la incorporación de nuevos vehículos eléctricos y más.

Para atender esta situación, agrega, es clave construir redes de subtransmisión y distribución, para que el suministro llegue de manera confiable a los consumidores finales. Aunque Uquillas advierte que por las características de estos equipos, los plazos de entrega de los transformadores, por ejemplo, es de entre tres y cuatro años.

Actualmente, la distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Guayaquil -que traslada la energía desde las subestaciones hacia los consumidores finales- requiere 1.170 megavatios (MW) para cubrir la demanda de sus abonados. Según datos del Cenace, esta empresa es la que más potencia requiere a escala nacional.

El requerimiento de la CNEL Guayaquil equivale al 27.7 % de la demanda total, que asciende en promedio a 4.221 MW.

El aumento de la demanda en Guayaquil va en Fórmula 1, mientras que la infraestructura es como viajar en un (carro) Andino” Gonzalo Uquillas Exgerente general de Celec

“El aumento de la demanda en Guayaquil va en Fórmula 1, mientras que la infraestructura es como viajar en un (carro) Andino”, cuestiona Uquillas, al recordar que las instalaciones se construyeron cuando funcionaban el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) y la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec). Es decir, tienen más de 50 años. Por esta razón, sostiene que la infraestructura “más que mantenimiento, requiere renovación”.

EXPRESO consultó a CNEL y Celec sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

CNEL atribuye a las lluvias los cortes de energía en Guayaquil

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) atribuyó a las lluvias los cortes de energía eléctrica registrados el 11 de enero de 2026 en Guayaquil.

La entidad informó que durante la noche del 11 y la madrugada del 12 de enero se registraron intensas lluvias acompañadas de descargas atmosféricas en Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule, que ocasionaron afectaciones temporales en el servicio eléctrico.

Como resultado de estos eventos, la entidad indicó que se presentaron dos alertas de consideración en las líneas de subtransmisión de Durán y en la Subestación Flor de Bastión, que afectaron a sectores de la ciudadela El Recreo y de la vía Durán–Yaguachi; Balerio Estacio, Tiwinza, Flor de Bastión, Asaad Bucaram II, entre otros sectores aledaños.

La entidad indicó que tras esta situación, activó sus planes de contingencia y desplegó personal técnico para atender las novedades registradas en transformadores, alimentadores y otras piezas del sistema de distribución, principalmente por efectos de rayos.

Hasta las 10:00 del 12 de enero de 2026, CNEL identificó más de 200 novedades en el área de concesión. De estas, 68 en diversos sectores de Guayaquil continuaban siendo atendidas de forma progresiva. En estas labores participaron 100 técnicos, apoyados por 17 camiones canasta y unidades de operación.

