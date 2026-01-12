Pascuales: Alquiler de 260 MW de energía térmica es declarado desierto por Celec

La Celec declaró desierto el contrato de alquiler de generadores térmicos. El consorcio no entregó las garantías solicitadas

El alquiler de 260 MW para Pascuales fue adjudicado en octubre de 2025 por un monto de $258,27 millones (foto referencial).

El plan del Gobierno de incorporar 260 megavatios (MW) de energía térmica en Pascuales se truncó. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) declaró adjudicatario fallido al Consorcio Pascuales García Gen 260. Así este proceso, que se impulsa desde el 2025, queda desierto.

Mediante este procedimiento, el Gobierno apuntaba a alquilar generadores de energía termoeléctrica destinados a atender la demanda eléctrica a escala nacional, según una resolución firmada el 9 de enero de 2026 por la Unidad de Negocio Electroguayas, a la que accedió Diario EXPRESO.

El proceso, identificado como GEN-CELECEP-2025-02435, fue adjudicado en octubre de 2025 por un monto de $258,27 millones más IVA, con un plazo de ejecución de 740 días. Sin embargo, el contrato no llegó a firmarse dentro del plazo legal.

Pascuales: El consorcio adjudicado no presentó las garantías obligatorias

La resolución detalla que el consorcio adjudicado no presentó las garantías obligatorias -entre ellas, la de fiel cumplimiento, anticipo, seriedad de oferta y garantía ambiental-, ni entregó el cronograma de implementación del proyecto, pese a que se concedieron dos prórrogas para la firma del contrato, que vencían este 7 de enero de 2026.

Ante este incumplimiento, la Celec determinó que el adjudicatario carecía de capacidad legal para formalizar el contrato, lo que derivó en su declaratoria como fallido y en la solicitud de su inclusión en el Registro de Incumplimientos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), con la consecuente inhabilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP).

La entidad analizó además la posibilidad de adjudicar el contrato al oferente ubicado en segundo lugar, pero los informes técnicos y jurídicos concluyeron que esta oferta no era conveniente para los intereses institucionales. Entre las observaciones constan el incumplimiento de condiciones técnicas y de plazo, así como la situación “pasiva” en el RUP de uno de sus consorciados.

Con base en estos argumentos, Celec resolvió declarar desierto el procedimiento, al no existir una alternativa viable que garantice la incorporación oportuna y eficiente de generación termoeléctrica para el sistema eléctrico nacional.

El alquiler de 260 megavatios de Pascuales era clave para el sistema eléctrico

La generación que se preveía incorporar en Pascuales es clave debido a la situación del sector eléctrico de Ecuador.

Este proyecto consta en el plan 2026 para garantizar el suministro eléctrico en Ecuador, según advierte el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) octubre 2025 - septiembre 2027, del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) aprobado en noviembre de 2025.

En este informe al que accedió Diario EXPRESO, el Cenace señala que es necesario que se concrete también la incorporación de 620 MW de generación proyectada por el ente rector, Elecaustro y Celec. De este monto, el 82,2 % provendrá del alquiler de 260 MW en Pascuales, una nueva barcaza (230 MW) y El Descanso (20 MW). Mientras tanto, el 17,8 % será del proyecto eólico Villonaco III (110 MW).

