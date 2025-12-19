Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024

Los generadores de Progen llegaron cubiertos con plástico, que no fue retirado para no perder la garantía, informó de manera reiterada el Ministerio de Energía.

La supuesta estructura “criminal” de Progen, que habría operado para perjudicar al Estado, según la denuncia presentada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), estaría integrada por seis empresas, entre estadounidenses y ecuatorianas.

La demanda planteada ante un Tribunal de Florida, en Estados Unidos. apunta a Progen y sus “co-conspiradores”, entre los que figuran: Genertek Power Corp., Genertek Power Industries, LLC, Astrobryxa S.A., AP Inspections Latinoamerica S.A. y A.P. Inspections LLC. Además, a John B. Manning, presidente de Progen, y Andrew S. Williamson, su director de Operaciones, que son parte de tres de estas compañías; y otros (ver gráfico).

Estas firmas, según el escrito, se propusieron “crear registros falsos” de que Progen -contratada por la misma Celec- habría fabricado exitosamente generadores, que estaban listos para ser entregados e instalados.

Estos insumos, que no fueron advertidos anteriormente por la empresa estatal, permitieron que la Celec contratara en agosto de 2024 a Progen, a través de su unidad Termopichincha, para instalar 150 megavatios (MW) en las centrales térmicas Quevedo (50 MW) y Salitral (100 MW), entre noviembre y diciembre de 2024.

Ambos proyectos representaban una inversión de $149,1 millones, de los cuales la entidad estatal canceló ya el 76 % ($107,37 millones), pese a que Progen no ha incorporado hasta la fecha ni un solo megavatio al sistema eléctrico ecuatoriano.

Progen habría entregado documentos falsos, según la demanda de la Celec

La Celec reconoce ahora en su demanda que Progen les entregó un documento supuestamente firmado por Lakeland Electric, una empresa pública de servicios en Florida, declarando que Progen había ejecutado un proyecto similar para Lakeland.

“Ese documento, que supuestamente contenía la firma de Stephen Brown (empleado de Lakeland Electric), era una falsificación”, cita y agrega que Lakeland Electric confirmó por escrito que ese certificado no era auténtico y que nunca hizo negocios con Progen.

A la entidad estatal ecuatoriana llegaron también el 20 de abril de 2024 dos “certificados falsos” firmados y notarizados por Williamson, afirmando que su empresa (Progen) era fabricante exclusivo de generadores EMD, que funcionan con diversos combustibles.

Entonces, especialistas del sector eléctrico advirtieron ya que Progen no era fabricante, sino que compraba motores usados para refaccionarlos y luego venderlos a firmas privadas.

Dos meses más tarde, Megawatt (hoy Genertek), “controlados por los principales de Progen” certificaron “falsamente” que la firma habría ejecutado un proyecto similar con un tercero.

AP Inspections Latinoamerica y A.P. Inspections habrían emitido también al menos 10 informes “falsos” para inducir fraudulentamente a Celec a pagar a Progen por trabajos y generadores que, un año y cuatro meses después de firmado el contrato, la propia empresa estatal (Celec) confirmó que eran equipos reacondicionados y de poco valor.

Astrobryxa, una firma guayaquileña, estaría vinculada con Progen

Progen reclutó, además, a Astrobryxa “como participante en su empresa criminal”, para que instalara los generadores en Quevedo III y Salitral. Para cumplir con esta tarea recibió $20 millones. La demanda no precisa en qué fecha se realizó esta transacción.

Sin embargo, Celec canceló el 30 de septiembre de 2024 a Progen $69,58 millones mediante una transferencia internacional. Este fue el primer desembolso.

Astrobryxa es, según la demanda de la Celec, una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos.

Karla Saud Calero junto a José Manrique constan como accionistas de esta compañía, que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre de 2013. Tiene un capital registrado de $1.600, según información de la Superintendencia de Compañías.

EXPRESO constató también que esta empresa, Astrobryxa, se dedica a la construcción de casas familiares individuales, edificios multifamiliares, ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles y otras infraestructuras.

Según su estado financiero 2024, al que accedió Diario EXPRESO, Astrobryxa cerró con ingresos por $7,8 millones impulsados casi en su totalidad por prestación de servicios. De este total, la empresa reportó que el costo de ventas y producción ascendió a $7,7 millones aunque los gastos en remuneraciones, aporte al seguro social, agua, energía, luz, telecomunicaciones, utilidades y otros, que son básicos, fueron nulos. Para combustible, en cambio, destinó $211,52 en todo el año.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, este tipo de movimientos advierten que se “trata de la típica empresa fantasma, que se usa para el lavado. Cuando alguien quiere pagar una coima se transfiere a una compañía sin gastos, sin empleados para que esta transfiera el dinero a sus destinatarios”.

EXPRESO consultó vía correo electrónico a Progen y Astrobryxa su postura sobre la demanda planteada por la Celec y está a la espera de su respuesta.

Celec busca la restitución del dinero entregado a Progen

Ante esta presunta red conformada para perjudicar al Estado, la Celec demandó a Progen y sus "co-conspiradores" por presunto fraude, enriquecimiento injusto, violaciones de la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas y una conspiración para causar un perjuicio a esta empresa estatal, tras obtener “contratos valiosos” y extraer casi $110 millones, sin entregar “nada de valor al Ecuador”.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó el 16 de agosto de 2025 en su cuenta de X que este recurso se presentó bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, por sus siglas en inglés). Y recordó que esta norma fue creada en 1970.

“Procedimos a demandar, una conducta penal con indemnización”, enfatizó la ministra y señaló que esta “ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización”

Para acceder a esa indemnización, el Estado deberá probar que las acciones de Progen fueron "de tipo criminal" como estafa, engaño, falsificación de documentos que han perjudicado al Estado ecuatoriano, explicó Luis Andrade Polanco, máster en Contratación Pública y docente de la Universidad Andina. "Este será un proceso que tomará tiempo, entre siete y 10 años".

El catedrático citó, por ejemplo, que la ley RICO se usó en los años 80's para desarticular la mafia de New York, conformada por los jefes de las cinco familias que manejaban la “Cosa Nostra”.

“Determinar que alguien ha cometido un crimen no es sencillo, no basta con enunciarlo, hay que probarlo. Y la otra persona, la afectada, tiene que ejercer su derecho a la defensa”, enfatizó Andrade Polanco.

El exministro de Energía y Minas aclaró que esta demanda es de tipo civil y que busca únicamente una indemnización de Progen y de las empresas presuntamente vinculadas. Es decir, no solicita penas de prisión para los responsables.

“Con esta demanda se abre una caja de Pandora, se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. El juez puede incorporar a muchos más, entre ellos funcionarios ecuatorianos que manejaron la contratación, aunque no hayan firmado; quién fue a visitar la planta, quién recibió los equipos, quién sostuvo que eran buenos equipos”, cuestionó.

