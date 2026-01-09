Rejas en Guayaquil: se revelan las principales causas para negar los permisos

Solo el 10% de las solicitudes de permiso de funcionamiento han sido aprobadas. Conoce los detalles

La regularización de rejas en Guayaquil sigue siendo un proceso complejo para decenas de barrios que buscan formalizar sus estructuras de seguridad.

Aunque el Municipio ha reconocido que solo alrededor del 10 % de las solicitudes han sido aprobadas —139 de un total de 1.220 ingresadas—, ahora se revelan con mayor claridad los factores que están frenando la mayoría de los trámites.

Las principales causas para negar los permisos del uso de rejas

De acuerdo con el análisis realizado por el Municipio, tres fallas concentran gran parte de los rechazos y observaciones. La primera es la ausencia de la designación formal del representante del colectivo, una figura obligatoria que sirve como canal de comunicación con el Municipio y como responsable de la gestión y el control posterior de las rejas instaladas.

La segunda causa más frecuente es la entrega de autorizaciones que no cuentan con la firma del propietario del predio o inmueble involucrado. En muchos casos, los documentos son firmados por moradores o administradores, pero no por el dueño legal del bien, lo que invalida el respaldo exigido por la ordenanza y deja el trámite en suspenso o directamente negado.

Un tercer problema técnico que se repite es el registro incorrecto de las coordenadas GPS. Las autoridades han detectado que en numerosos expedientes la ubicación geográfica ingresada no coincide con el sitio real donde están o estarán colocadas las rejas, lo que impide verificar si cumplen con los parámetros de accesibilidad, circulación vehicular y paso de unidades de emergencia.

Los requisitos necesarios para poder obtener pemisos

Estas observaciones se suman a los requisitos ya conocidos, como contar con el respaldo de al menos el 70 % de los propietarios del área de influencia y utilizar uno de los tres modelos de puertas definidos en la normativa municipal, diseñados para garantizar la movilidad peatonal, vehicular y la atención de emergencias. El Municipio ha insistido en que estas condiciones no buscan frenar la organización barrial, sino ordenar el uso del espacio público.

Mientras tanto, en los barrios persiste la expectativa de que en 2026 los procesos ganen agilidad y transparencia. Para cientos de vecinos, corregir estos errores administrativos y técnicos es clave para no perder la inversión realizada en las rejas y para finalmente operar con permisos en regla, sin el temor constante de sanciones o de un retiro forzoso de las estructuras que, para ellos, representan una capa adicional de seguridad.

Hay polémica en los vecindarios por la instalación de rejas.

