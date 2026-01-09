Gabriela Rivadeneira será la única candidata a presidir la Revolución Ciudadana

En el listado de postulaciones no quedó por fuere Luisa González. Ella se encargaría de los asuntos internacionales

Finalmente, una sola lista se inscribió para la elección de la nueva directiva del movimiento Revolución Ciudadana. La expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, es la única candidata a presidir el correísmo.

Fue el propio Rafael Correa, máximo líder del movimiento y sentenciado en el caso Sobornos, quien anunció la lista de candidatos. Se trata de una nómina con 29 cargos, entre dignidades principales y vocalías.

Rivadeneira, en la lista inscrita, está acompañada por Francisco Estarellas como candidato a la vicepresidencia. No es una figura desconocida. En las últimas elecciones presidenciales, Estarellas fue procurador de la alianza Revolución Ciudadana-Reto.

También defendió la tesis del fraude en esos comicios, al sostener que se utilizó una tinta especial en los esferográficos empleados durante la votación.

Asimismo, para la Secretaría Ejecutiva fue postulada Evelyn Zambrano, mientras que José Darío Cuenca aparece como responsable del área económica.

En el listado también consta un excandidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana: Felipe Vega de la Cuadra, quien integra la lista como aspirante a la Secretaría de Organización y Acción Política.

¿Qué pasará con Luisa González?

Actualmente, la presidenta del movimiento es la excandidata presidencial Luisa González. Ella no quedó fuera de la lista de postulaciones para la nueva directiva del correísmo. En la nómina figura como candidata a la Secretaría Nacional de Asuntos Internacionales.

Otra postulación que llama la atención es la de Gustavo Jalkh, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Correa. Jalkh está nominado para integrar el Consejo de Ética del movimiento.

En su cuenta de X, el propio Correa escribió: “Que la convención en Manta el 17 y 18 de enero sea una verdadera fiesta, pese a los duros momentos que atraviesa”.

Se cerró el plazo para inscribir las listas para la elección de la nueva directiva RC5, período 2026-2028.

Solo una lista de consenso inscrita👍

Más unidos que nunca✊🏼

Que la convención en Manta el 17 y 18 de enero sea una verdadera fiesta, pese a los duros momentos que… pic.twitter.com/n7vqYI5vxj — Rafael Correa (@MashiRafael) January 9, 2026

Una convención en medio de la crisis

La inscripción de una sola lista para definir a la nueva directiva del correísmo intenta poner fin a los rumores sobre la existencia de dos posturas en disputa dentro de la Revolución Ciudadana. Correa escribió: "Se cerró el plazo para inscribir las listas para la elección de la nueva directiva RC5, período 2026-2028. Solo una lista de consenso inscrita Más unidos que nunca".

Esto ocurre luego de un quiebre interno en el que la principal figura de una eventual renovación era la exprefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Tras el enfrentamiento directo de Aguiñaga con Luisa González y con el propio Correa, la prefecta decidió abandonar el movimiento que la cobijó durante su trayectoria política y del cual llegó a ser presidenta.

El encuentro entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, ocasionó la fractura definitiva con el correísmo. Carlos Klinger / EXPRESO

Aún persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con otras autoridades locales que continúan en la Revolución Ciudadana, entre ellas el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando.

