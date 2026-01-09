Correísmo denuncia al alcalde Francisco Tamariz por venta de terrenos en La Libertad

Asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana presentaron este 9 de enero de 2026 una denuncia penal en la Fiscalía del cantón La Libertad en contra del alcalde Francisco Tamariz Guerrero y de los cuatro concejales que aprobaron la venta de un lote municipal de 93 hectáreas a favor de la ciudadana Jenny Ramírez Palma, en un caso que ya es calificado como uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años en la provincia de Santa Elena.

La denuncia penal fue presentada por los legisladores Mónica Palacios, Arisdely Parrales, César Palacios y Ricardo Patiño, quienes acusan a la autoridad municipal y a los ediles de presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y atentado contra el bien público. Además, solicitaron que la Fiscalía investigue a Jenny Ramírez por presunto testaferrismo y lavado de activos.

Asambleístas fueron a buscar a la compradora Jenny Ramírez

“Es muy lamentable para lo que se habría prestado esta chica. Por eso hemos pedido a la Fiscalía que la ubique y la proteja, para que diga el nombre de la empresa que supuestamente está interesada en su proyecto”, señaló el legislador César Palacios.

El asambleísta también cuestionó el precio al que se habría aprobado la venta del terreno, al indicar que el Municipio accedió a vender el lote a 2,94 dólares el metro cuadrado, cuando su valor real bordearía los nueve dólares. Para ello, el Concejo habría realizado una sesión en la que se fijó un nuevo valor bajo la figura de “caso excepcional”. “Todo fue planificado de manera maliciosa en contra de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, la legisladora Mónica Palacios acudió la mañana del viernes a la cafetería donde trabajaba Ramírez, pero le informaron que ya no labora allí y que nadie daría detalles sobre su paradero. Posteriormente se dirigió a la Alcaldía, donde tampoco obtuvo respuestas. “¿Qué esconden? Esto huele muy mal y debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, manifestó.

Jenny Ramírez desistió de la compra de las 93 hectáreas de terreno

El controvertido hecho, que alcanzó repercusión nacional, dio un nuevo giro la tarde del jueves 8 de enero de 2026, cuando Ramírez Palma remitió un escrito al Municipio en el que formaliza su desistimiento de la compra del terreno. Esta decisión contrasta con sus declaraciones previas, ya que el martes aseguró a un medio digital que ella no era la compradora y que su identidad habría sido suplantada.

Sin embargo, en el documento dirigido al alcalde, la joven no solo desiste de la adquisición del predio, sino que solicita que la compraventa se realice a favor de una empresa interesada en financiar y ejecutar un proyecto turístico en el sector. Hasta el momento, el nombre de dicha compañía no ha sido revelado.

Ramírez Palma, quien antes de que estallara el caso laboraba en una cafetería cercana al edificio municipal y no consta como accionista ni propietaria de ninguna empresa en el país, afirma que en agosto del año pasado elaboró un proyecto agroturístico para desarrollarlo en las 93 hectáreas ubicadas en el sector Velasco Ibarra. Según su versión, la propuesta despertó el interés de una empresa privada que habría condicionado su inversión a la aprobación de la compra del terreno por parte del Municipio.

Concejal de La Libertad señala vacíos en la venta de los terrenos

Por su parte, el concejal Bruno Dedé, quien denunció inicialmente la posible venta irregular del predio, expresó su extrañeza ante el desistimiento. “¿Le creemos a Jenny? Primero dice que no es ella y ahora aparece desistiendo de la compra. Esto cada vez se vuelve más raro”, señaló.

Dedé advirtió que la ciudadanía debe mantenerse vigilante, pues aunque Ramírez desiste de la compra, en su solicitud pide que el Municipio venda directamente el terreno a una empresa desconocida. “Ella desiste, pero prácticamente le hereda la venta a la supuesta empresa interesada en su proyecto”, enfatizó.

Mientras tanto, ciudadanos acudieron a la Fiscalía para exigir explicaciones. “Queremos saber la verdad y quién realmente está detrás de Jenny Ramírez”, expresó el exeducador Eleno Rosales, quien llegó con rótulos de protesta.

El Concejo Cantonal de La Libertad no sesiona

Finalmente, aunque el tema no constaba en el orden del día, la mañana del viernes 9 de enero de 2026 estaba prevista una sesión del Concejo Municipal; sin embargo, esta fue suspendida a última hora, lo que incrementó aún más las sospechas y el malestar ciudadano.

