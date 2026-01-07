¿Quién es Gabriela Rivadeneira, el posible reemplazo de Luisa González en RC5?

El pasado lunes 5 de enero, Rafael Correa mencionó públicamente a Gabriela Rivadeneira como la posible sucesora de Luisa González en la conducción de la Revolución Ciudadana. El anuncio lo realizó en su espacio “Almorzando con Mashi”, donde calificó la candidatura como “una gran noticia” y confirmó su respaldo. La definición del nuevo liderazgo del movimiento se dará en la convención prevista para el 17 y 18 de enero en Manta.

Rivadeneira fue una de las principales figuras del corre´´ismo, siendo una de las principales cara de Alianza PAIS, partido que impulsó a Rafael Correa durante su mandato. Inició su carrera política en Otavalo, donde fue concejala y vicealcaldesa. Posteriormente ocupó la viceprefectura y la gobernación de Imbabura. En 2013, con 29 años, fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer y la persona más joven en ocupar ese cargo.

Durante sus dos periodos consecutivos al frente de la Función Legislativa, Rivadeneira impulsó la aprobación de 65 leyes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Aguas. El 27 de abril del 2017 cerró la rendición de cuentas de la Asamblea antes de entregar el mando a José Serrano.

Gabriela Rivadeneira fue electa presidenta de la Asamblea Nacional en el 2013. archivo flickr asamblea nacional

Asilo en México y salida del país

El 12 de octubre de 2019, en medio de las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, Rivadeneira solicitó asilo en la Embajada de México en Quito. La representación diplomática confirmó la solicitud mediante un comunicado en el que señaló que actuaba en apego al derecho internacional y con respeto a los derechos humanos.

El 9 de enero de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los asambleístas correístas refugiados en la sede diplomática partieron hacia Ciudad de México. Entre ellos se encontraban Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, junto a sus parejas. La Cancillería explicó que se dieron todas las facilidades para su salida y que el grupo tomó un vuelo comercial de Aeroméxico programado para las 10:00.

Procesos judiciales contra familiares

La misma jornada en que Rivadeneira salió del país, la Fiscalía ejecutó un operativo en Imbabura en el que fue detenido su padre, Pedro Rivadeneira, junto con otro ciudadano. El caso, denominado Flamingo, investigaba una presunta organización vinculada a asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria.

Según la Fiscalía, se sospechaba que los involucrados realizaron movimientos financieros inusuales por casi seis millones de dólares, relacionados con la compra y venta de vehículos y la simulación de transacciones de bienes inmuebles. Las investigaciones buscaban determinar la participación de otros colaboradores y posibles vínculos con el caso.

Correa la menciona como posible sucesora de Luisa González

Correa anunció que Gabriela Rivadeneira es la candidata propuesta para presidir la Revolución Ciudadana, tras la declinación de Felipe Vega de la Cuadra. En su espacio “Almorzando con Mashi”, Correa afirmó que se trata de “una gran noticia” y confirmó su respaldo a la exasambleísta.

La convención del movimiento está prevista para el 17 y 18 de enero en Manta, donde se definirá el nuevo liderazgo de RC. Correa señaló que Rivadeneira “quiere tomar la posta” y destacó su experiencia como expresidenta de la Asamblea y dirigente de Alianza PAIS.

El anuncio la coloca como posible sucesora de Luisa González en la conducción del movimiento, en un momento en que la organización busca consolidar su liderazgo interno y proyectar su estrategia política para los próximos años.

